Tutuklu sanığı casus silahla vurdu

T24

Casus silahla vurdu

İntikam saldırısı

Silah özel yapım

Bunun ardından silahlı saldırının sır'rı ortaya çıktı. Silahın, X-Ray cihazının alarm vermemsinin nedeninin anahtarlık şeklinde yapılmış 'casus silah' olduğu belirlendi. Hürriyet'in haberine göre, Kadıköy Adliyesi A Binası’nda bulunan Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, duruşması yapılan bir cinayet davasının tutuklu sanığı Mehmet Emin Soylu, duruşma salonunda bulunan Hasan G. tarafından özel yapım bir tabancayla sol gözünden vurularak yaralandı. Soylu’ya iki kez ateş eden saldırgan, adliyede görevli polis memurları tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi.Yaralanan Soylu ise adliyeye çağırılan ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sol gözünün görme yetisini yitirdiği öğrenilen Soylu, acil cerrahi ünitesinde yapılan müdahalenin ardından ameliyata alındı. Soylu’nun sol gözbebeğinde 6.35 milimetre kalibreden daha küçük bir mermi çekirdeği olduğu belirtildi.Kadıköy Asayiş Büro Amirliği’ne götürülen zanlı Hasan G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gayrettepe’deki İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Saldırgan, çıkışta basın mensuplarının konuyla ilgili sorularına "Benim ağabeyimi öldürdüler, ben de onları öldürdüm. Pişman değilim" diye yanıt verdi.Bostancı'da galericilik yapan Mehmet Şerif Şimşek ve yeğeni Erkan Şimşek'in öldürülmesi ile ilgili dava nedeniyle yargılanan Mehmet Emin Soylu Kadıköy Adliyesi’nde, otopark kumandası şeklinde özel olarak yapılmış iki mermi atımlı silahla gözünden vuruldu. Gözaltına alınan Hasan Ç.'nin ilk ifadesinde saldırıyı intikam almak için gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.Kadıköy'de 16 Mart 2007'de bir otogaleriye yönelik olarak yapılan baskında, galeri sahibi Mehmet Şerif Şimşek vurularak öldürüldü. Şimşek'in yeğeni Erkan Şimşek de 30 Ağustos 2007'de başından sekiz kurşunla vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından yapılan araştırmada cinayetleri işlediği ileri sürülen Mehmet Emin S. tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi. Cinayetle ilgili Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada iki kişiyi öldürmekle suçlanan Mehmet Emin S. silahlı saldırıya uğradı. Gözünden yaralanan Mehmet Emin S. Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili Hasan Ç. gözaltına alındı. Gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Hasan Ç.'nin ilk ifadesinde, "Beni Mehmet Şerif Şimşek yetiştirdi. Erkan abinin ve Mehmet Şerif'in çok ekmeğini yedim. Beni onlar büyüttü ve yanlarında iş verdi. İntikam almak ve onlara acı vermek için böyle bir plan yaptım" dediği öğrenildi.Hasan Ç.'nin olayda kullandığı silahın özel yapım olduğu belirlendi. Otopark kapı kumandasının içine yerleştirilmiş bir düzenekle çalışan silahın iki mermi atar olduğu belirlendi. Üzerinde iki düğme bulunan düzeneğin her bir düğmesinin bir mermi attığı öğrenildi. Silahı ise, Mehmet Emin Şimşek’le çalıştığı dönemde bir gemiciden aldıklarını söylediği öğrenildi. Hasan Ç.'nin adliyeye girişi sırasında X-RAY cihazından geçerken, cep telefonu ve anahtarlıklarla birlikte X-RAY cihazının yanına koyarak geçtiği iddia edildi. Olayla ilgili geniş çapta soruşturma sürdürülüyor.