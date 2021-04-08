Tutuklu Rus muhalif lider Navalni'nin ellerinde de his kaybı yaşamaya başladığı belirtildi

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Aleksey Navalni'nin avukatları, açlık grevine devam eden tutuklu Rus muhalif liderin sağlığının giderek kötüleştiğini ifade etti.

Tutulduğu ceza kolonisinde Navalni'yi ziyaret eden savunma ekibi, muhalif liderin ellerinde his kaybı yaşamaya başladığını ve ağır öksürüğünün devam ettiğini ifade etti.

AFP'ye konuşan avukat Olga Mikaylova, "Kötü gözüküyor, kendini de iyi hissetmiyor" dedi. Avukat, 1.89 cm uzunluğundaki Navalni'nin açlık grevi ile birlikte 93 kilodan 80 kiloya düştüğünü ifade etti. Savunma ekibinden bir başka avukat da Navalni'nin günde bir kilo kaybettiğini ifade etti.

Avukat Vadim Kobzev, Navalni'nin ellerinde de his kaybı yaşadığını ifade etti ve "Belli ki hastalığı kötüleşiyor" dedi.

Navalni, geçen hafta bacağındaki hissizlik ve sırt ağrısı nedeniyle tedavi görmeyi talep ederek açlık grevine başlamıştı. Muhalif lider bu hafta cezaevi hastanesine götürülürken avukatları "normal" bir hastaneye kaldırılmasını istedi. Kremlin ise Navalni'ye özel muamele yapılamayacağını ifade etti.