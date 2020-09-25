İsimsizler Hareketi'ne operasyon: Tutuklu Taylan Kulaçoğlu'nun kardeşi Özen Kulaçoğlu ve yazar Temel Demirer gözaltına alındı

Balıkesir Ayvalık’ta 17 Mayıs günü gözaltına alınan ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle tutuklanan Taylan Kulaçoğlu’nun kardeşi Özen Kulaçoğlu, avukatı Tamer Doğan, gazeteci Hakan Gülseven, ve yazar Temel Demirer'in de aralarında olduğu 24 kişi İsimsizler Hareketi'ne başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Gülseven, "Birşey çıkacağını sanmıyorum. Soylu’nun ifadelerinden sonra böyle bir uygulamayla karşılaştık" dedi.

İsimsizler Hareketi'ne başlatılan soruşturma kapsamında 24 kişi, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

İsimsizler Hareketi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul C.Savcılığı’nın İsimsizler Hareketi ‘ne başlattığı soruşturma neticesinde Av. Tamer Doğan, Perihan Koca, Temel Demirer, Zeynep Koray, Defne Halman, Hakan Gülseven ve Özen Kulaçoğlu gözaltına alınmıştır. Ne yaparsanız yapın #İsimsizlerSUSTURULAMAZ" ifadelerini kullandı.

Twitter'dan paylaşım yapan Taylan Kulaçoğlu'nun annesi Saliha Kulaçoğlu, “Evimizi polis bastı an itibari ile kızım Özen gözaltına alındı arama devam ediyor..” ifadeleriyle polis baskınını duyurdu. Özen Kulaçoğlu ise paylaşımında, "20 tane polis bastık gözaltına alınıyorum evden" dedi.

Avukat Tamer Doğan'ın evine de polis baskını

Kulaçoğlu'nun avukatı Tamer Doğan'ın evine de polis baskını yapıldı. Darıca Emekçi Kültür Derneği, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dernek üyelerimizden Tolga Kubilay Çelik 06.30 saatlerinde evine yapılan baskından sonra gözaltına alınıp Vatan Emniyet'e götürüldü. Diğer üyemiz Av.Tamer Doğan'ın evinde ise polis baskını devam ediyor. Sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Hakan Gülseven de gözaltına alındığını “Yine gidiyoruz” diyerek sosyal medya hesabından duyurdu.

Yazar Temel Demirer gözaltına alındı

Sibel Özbudun Demirer, “Az önce 3. Sulh Ceza Hakimliği arama emriyle evimizi basan polisler Temel Demirer’i gözaltına aldılar. Temel’in gözaltı nedeni İsimsizler Hareketi hashtag’inde cumhurbaşkanına hakaret” ifadelerini kullandı.

Gülseven serbest bırakıldı: Muhalif olan her şeyi suç haline getirmeye çalışıyorlar

Gazeteci Gülseven, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. BirGün'e konuşan Gülseven, Bir Twitter hesabından ve Telegram grubundan suç çıkarılmaya çalışıldığını belirterek, “Buradan bir suç çıkar mı? Muhalif olan her şeyi suç haline getirmeye çalışıyorlar. Bir şey çıkacağını sanmıyorum. Geçenlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İsimsizlere yönelik birtakım ifadeler kullanmıştı. Soylu’nun ifadelerinden sonra böyle bir uygulamayla karşılaştık” dedi.



Ayrıca ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlamasıyla da ifade verdiğini aktaran Gülseven, “2015’te gözaltına alındığında ÖDP’li Onur Kılıç’a destek için attığım bir tweeti de ‘Erdoğan’a hakaret’ diye göstermişler ama esas mesele İsimsizler grubu” diye konuştu.

Ne olmuştu?

“İsimsizler Hareketi” adı altında başlattıkları sosyal medya hareketi nedeniyle iktidara yakın medya tarafından hedef gösterilen Taylan Kulaçoğlu ve gazeteci Hakan Gülseven 17 Mayıs’ta gözaltına alındı.

Kulaçoğlu ve Gülseven, tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri mahkeme tarafından 19 Mayıs’ta serbest bırakıldı.

Savcılığın serbest bırakılmasına itiraz etmesi üstüne Ayvalık’taki evinden tekrar gözaltına alınan Kulaçoğlu, çıkarıldığı mahkemece 20 Mayıs’ta tutuklandı.