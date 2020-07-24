Tutuklu Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, meslektaşlarına seslendi: Sessiz kalanlar ya bugün konuşsunlar ya da ilelebet sussunlar

Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan Odatv Haber Müdürü Müyesser Yıldız, kendisini ziyaret eden CHP Milletvekili Utku Çakırözer aracılığıyla gönderdiği mesajda, gazetecilerin haksız, hukuksuz cezaevlerinde tutulmasına sessiz kalan meslektaşlarına, "Ya bugün bu hukuksuzluklar karşısında konuşsunlar, ya da ilelebet sussunlar" dedi.

CHP’nin gazeteci kökenli milletvekili Utku Çakırözer, 24 Temmuz Basın Bayramı’nın yıldönümünde Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazetecileri ziyaret etti.



24 Temmuz Basın Bayramı’nın yıldönümünde Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan Oda TvAnkara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve Rûdaw Muhabiri Rawin Sterk ile görüşen Çakırözer, gazetecilerin mesajlarını kamuoyu ile paylaştı.

Yıldız: Ya bugün konuşsunlar ya da ilelebet sussunlar

41 gündür Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, 24 Temmuz’un yıl dönümünde gazetecilerin haksız, hukuksuz cezaevlerinde tutulmasına sessiz kalan meslektaşlarına seslenerek, "Başından beri yanımızda olan, bu hukuksuzluğa karşı çıkan bir avuç meslektaşlarımız oldu. Onlara teşekkür ediyorum. Ama sessiz kalanlar da oldu. Onlara sadece şunu söylemek isterim. Ya bugün bu hukuksuzluklar karşısında konuşsunlar, ya da ilelebet sussunlar. Aynı Ergenekon, Balyoz davaların süreçlerinde olduğu gibi sessiz kalıp, sonradan 'Biz zaten karşıydık' diyorlar ya, şimdi de aynısını yapmaya kalkmasınlar. Ama şunu da bilsinler ki, biz bu bedeli sadece kendi çocuklarımız için değil, onların çocukları için de ödüyoruz. Biraz cesur olsunlar. Bugün bizi burada tutanlar, yarın onlara da aynı hukuksuz muameleleri rahatlıkla yapabilirler" ifadelerini kullandı.

"Çocuğumu neden mağdur ediyorsunuz?"

Kendisinin yanı sıra ailesine yönelikte bir hukuksuzluk olduğunu dile getiren Yıldız, "Oğlumuzun bilgisayarına da benimle birlikte el koymuşlardı. İncelemesi bitmiş ama hala vermiyorlar. Beni zaten mağdur ediyorsunuz, çocuğumu neden mağdur ediyorsunuz? Zaten kanuna aykırı hareket ettiler. İmaj alınmadan bilgisayarıma el konuldu. Açarken beni ya da avukatımı çağırmaları gerekiyordu. Çağırmadılar. Ondan sonra, 'FETÖ uygulamaları devam ediyor' derken ben utanıyorum, ama bu beylerin yüzü bile kızarmıyor" diye konuştu.

Sterk: Hukuk bizler için hiç işlemiyor

5 aydır Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan Rûdaw Muhabiri Rawin Sterk ise Edirne’de sınır bölgesinde Suriyeli sığınmacıların durumunu incelemek için çalışırken, gözaltına alındığını ve hala tutuklu olduğunu hatırlatarak, "2008 de açılan bir soruşturma dosyası nedeniyle 2020'de tutukladılar. 12 yıl boyunca ifadeye dahi çağrılmadım. Ama fezlekemde 2008’deki iddialar değil, dış politika ile ilgili son aylarda yazdığı iki yazı attığım 6 tweet var. Ben İstanbul’da yaşıyorum. Dava İstanbul’da açıldı, ama beni 5 aydır Ankara’da tutuyorlar. Üzüldüğüm şey hukuk bizler için hiç işlemiyor" dedi.

"Bizim tutukluluğumuzun hukukla, adaletle ilgilisi yok" diyen Sterk, "Türkiye’de Anayasa’yı, uluslararası sözleşmeleri, basın ve ifade özgürlüğünü hiçe sayan, aykırı bu tutuklamalar hepimiz adına utanç vericidir. Ama gerçeğin önünü hiçbir yalan kapatamaz. Birileri halkın haber alma hakkını savunan bizler bedel ödemek zorunda bırakılıyoruz" ifadelerini kullandı.