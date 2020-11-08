Tutuklu Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız: Hukuk olsa bu delillerle 5 dakika dahi yatırmazlardı

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 5 aydır tutuklu bulunan gazeteci Müyesser Yıldız’ı ziyaret etti. Yarın hâkim çıkacak olan Yıldız, duruşma öncesi verdiği mesajda, “Kendimden çok hukuka yapılanlara üzülüyorum. Gerçekten hukuk olsa bu dosya ile beni değil beş ay, 5 dakika dahi yatıramazlardı. Öyle bir zulüm var ki kapısına sığınacağımız bir yargı bir polis yok” dedi.

Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel yarın (9 Kasım) ilk kez hâkim karşısına çıkacak. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yazıları gerekçe gösterilerek tutuklanan Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ı beş aydır yattığı Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti.

“Bu dosya ile beni değil beş ay, 5 dakika dahi yatırmamaları gerekirdi. İçinde hiçbir şey yok! Kendimden çok hukuk adına hukuka yapılanlara üzülüyorum. Ben kendi iddianamemi kendim yazsam bundan daha iyisini yapardım. Benimle ilgili iddia 'devletin güvenliğini tehlikeye sokma vs.' deniyor. Asıl yargıyı bu hale düşürenlerin devletin güvenliğini falan taktığı yok. Umurlarında değil. Umurlarında olsa böyle boş bir dosya ile bir insanı tutuklayabilirler mi? Onların tek derdi tepedekilerin koltuğunun güvenliği. Sadece kendi iktidarlarını korumak! Bu hukuk değil, pervasızlık” dedi.

"Libya'daki olası senaryoları yazdım diye rahatsız oldular"

Tutukluluğuna gerekçe gösterilen yazılarında yaptığı uyarıları hatırlatan Yıldız'ın, Çakırözer aracılığıyla gönderdiği mesajında:

“Ne oldu Libya’da! Libya ile ilgili olası senaryoları yazdım diye rahatsız olmuşlardı. Libya’da taraflar anlaşmak üzere. Ve anlaşma metninde ne var? Tüm askeri eğiticilerin Libya’dan ayrılması. Bu olasılığa ben aylar önce dikkat çektim. Onu yazdım diye buraya kondum. Ne oldu şimdi! Olası senaryoları ben düşünüyorum, ben yazıyorum, ben uyarıyorum. Dinleyeceklerine kulak vereceklerine ‘acaba doğru mu söylüyor’ diyeceklerine beni cezaevine koyuyorlar. Bu kadar kötülük bir ülkeye ancak taammüden yapılır. Tam da FETÖ zihniyeti bu işte. FETÖ’nün siyasi ayağından hesap sorulmadığı için hala FETÖ zihniyeti yargıyı etkisinde tutabiliyor.

Öyle bir zulüm var ki kapısına sığınacağımız bir yargı bir polis yok. 'Delil karartma' dediler, 'kaçma şüphesi' dediler, 'çıkınca adaletin işleyişini engelleyecek' bile dediler. Beni aylardır içeride tuttular."

Utku Çakırözer ise Sincan Cezaevi önünden yaptığı açıklamada, şu çağrıda bulundu:

“Müyesser Yıldız aylardır haksız, hukuksuz şekilde Sincan Cezaevi’nde tutuluyor. 5 ay önce sabah baskınıyla gözaltına alınmıştı. Yazıları nedeniyle tutuklandı. O yazılara hâlâ internetten erişilebiliyor. Artık bu hukuksuz tutukluluk bitmeli. Müyesser Yıldız pazartesi görülecek ilk duruşmada derhal özgür kalmalı.”