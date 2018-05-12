Tutuklu kardeşinin aleyhine ifade veren tanığa sopayla saldırdı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da görülen bir davada tanıklık yapan Halil İbrahim Topal (42), duruşmadan sonra adliye önünde sanığın ağabeyi Kenan E.’nin (32) sopalı saldırısına uğradı. Tanığın kafasına vurduğu sopanın kırıldığı olaydan sonra gözaltına alınan Kenan E., “Kardeşim onun yüzünden 7 aydır hapis yatıyor” iddiasında bulundu.

Gemlik Açık Cezaevi’nde hükümlü Halil İbrahim Topal, Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bir davada tanıklık yapmak üzere Bursa Adliyesi\'ne geldi. Topal tanıklık yaptıktan sonra adliyeden çıkarken, sanığın ağabeyi Kenan E. sopayla saldırdı. Polislerin müdahalesiyle kurtulan Halil İbrahim Topal, Kenan E.’den şikayetçi oldu. Topal’ın yakını olduğu öğrenilen bir kadın ise kırılan sopayı yerden alarak polise teslim etti.

Gözaltına alınarak Çarpı Polis Merkezi’ne götürülen taraflardan Kenan E. ifadesinde, Halil İbrahim Topal’ın tutuklu bulunan kardeşine iftira attığını, kardeşinin bu yüzden 7 aydır cezaevinde bulunduğunu iddia ederek, “Duruşmada kardeşimin aleyhine tanıklık yaptı. Duruşmadan sonra adliye önünde tekrar görünce sinirlerime hakim olamadım, sopayla vurdum” dedi. Gemlik Yarı Açık Cezaevi’nde hükümlü olan Halil İbrahim Topal ise duruşmada bildiklerini anlattığını, kendisine sopa ile saldıran kişiyi tanımadığını söyledi. Polis olayla ilgli soruşturma başlattı.



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