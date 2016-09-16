Tutuklu kadın yazarlar için özgürlük nöbeti

Barış İçin Kadın Girişimi üyeleri, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi önünde saat 16.00'da, tutuklu bulunan kapatılan Özgür Gündem Gazetesi Yayın Danışma Kurulu üyeleri ve yazarları Aslı Erdoğan ile Necmiye Alpay için toplandı. Barış için Kadın Girişimi üyeleri, ellerinde pankart, döviz ve yazarların fotoğrafları olan grup, 18.00'e kadar "Özgürlük Nöbeti" tuttu.



Burada açıklama yapan Yazar İnci Asena yeterince insanın nöbet tutmaya gelmediğini eleştirerek "Çünkü kaya tepeye çıktı ve aşağıya yuvarlanmaya başladı. Yuvarlandıktan sonra da artık onu hiç kimse tutamaz" dedi.



DHA’da yer alan habere göre, yazar Aslı Erdoğan’ın Fransa’daki yayıncısı Timour Muhidine de "Aslı için özellikle geldik. Çok üzgün ve perişanım. Sizinle burada onun için nöbet tutuyor olmaktan çok gurur duyuyorum. Aslı’yı 10 yıldır tanıyorum. Fransa’da 4 kitabını yayınladık. Çok ilgi gördü. Sizin gibi biz de bir şeyler bekliyoruz Türk Hükümeti’nden. Ama maalesef gelmiyor" şeklinde konuştu.



Grup adına Sevda Çetinkaya tarafından yapılan açıklamada da, “Özgür gündem yaklaşık 1 aydır kapalı. Onlar gazetenin yazarı ve yayın danışma kurulu üyesi oldukları için içerdeler. Şimdi de belediyelere kayyum atandı. Belediyelerin her türlü evrakına el konuldu" diye konuştu.