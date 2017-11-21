Tutuklu işadamı, FETÖ'nün şehir yapılanması şemasını mahkemeye sundu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 17’si tutuklu, 71 işadamının yargılandığı davanın üçüncü duruşması görülmeye başlandı. Tanıkların dinlendiği davanın ilk gününde etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen tutuklu sanık işadamı Ersin Kiranatlıoğlu\'nun Kayseri\'deki örgüt yapılanmasıyla ilgili mahkemeye örgüt şeması gönderdiği belirlendi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıkların yoğunluğu nedeniyle adliye içerisindeki 250 kişilik Konferans Salonu\'nda görülen davanın bugünkü duruşmasında, 18\'i tutuklu, 69 sanık hazır bulundu. Duruşmanın ilk gününde müştekilerin dinlenilmesinin ardından tanıklara geçildi. Suat Altın İnşaat\'ın sahibi Suat Altın, Boydakların yargılandığı davada olduğu gibi, bu davada da tanık olarak dinlendi. Altın, 2012 yılının Haziran ayından 2014 yılının Ocak ayına kadar oturma grubuna katıldığını belirterek, şunları söyledi:

“Oturma gruplarında Ersin Kıranatlıoğlu, Orhan Topçuhasanoğlu, Bülent Ünsal, Duran Güven, Recep Mutlu vardı. Oturmaya Servet Demir olduğu söylenen bir hoca başkanlık ederdi. Veysel Çiftçi de çok fazla olmasa da oturma gruplarına gelirdi. 15 günde bir yurtta, ya da evlerde oturmalar olurdu. Sohbetler, sonra himmet, ödeme ve sadaka olursa söylenirdi. Ödemesini geciktiren varsa, hoca uyarırdı. 17-25 Aralık sonras toplantılara ayda bir gitmeye başladım. Servet hoca siyasete konuyu getirmeye başladı. Ak Parti\'ye oy verme konusu olunca tartışmalar oldu. Daha sonra gitmemeye başladım. Onların içinden çıkmak çok kolay değildi. Maliye’den bir hayli ceza yedim. Mali yönden beni çok yordular. Bir seferinde Ersin Kıranatlıoğlu geldi, bana \'Abi neden cemaatten ayrılıyorsun, sen önemli birisin\' demişti. Ben de bir daha katılmayacağımı ifade ettim. Servet isimli hoca Ak Parti’den başka tüm partilere oy verilmesini isteyince, ben tepki gösterip ayrıldım. Allah’tan 17-25 Aralık olmuş da Cumhurbaşkanımız olayı çözmüş. Bu kişiler ile arkadaşlığım daha sonra bitti. Bir dönem Kılıçarslan Eğitim Kurumları’nda yönetim kurulu üyeliği de yapmıştım.”

20 TANIK DİNLENDİ

Suat Altın\'ın ifadesi üzerine kendisinin adının geçtiğini belirterek söz alan tutuklu işadamı Ersin Kıranatlıoğlu, Suat Altın dahil, hiç kimseye oturmalara katılmaları konusunda bir beyanının olmadığını ifade etti.

Bugün dinlenen 20 tanıktan işadamı Levent Somtaş ise 17-25 Aralık’tan 1 yıl önce oturmalara katıldığını, daha sonra ayrıldığını belirtti. Somtaş, “Çok ısrar ettiler. Dindar yaşamak için haftada bir şarj olmak için gidiyordum. İlk olarak Mehmet Çetin beni davet etti. Ayrıldıktan sonra herhangi bir ekonomik baskı yapılmadı. Sohbet hocaları Ömer Yazıcı, Murat Fırat vardı. Ömer Deniz ile 2010 yılında gibi kısa bir süre oturduk, 17-25 Aralık’tan önce birkaç senedir yoktu” dedi.

TUTUKLU İŞADAMI MAHKEMEYE ÖRGÜTÜN ŞEMASINI GÖNDERMİŞ

Tutuklu sanık işadamı Ersin Kıranatlıoğlu\'nun etkin pişmanlık kullanmak için mahkemeye 6 sayfalık yazılı açıklamada bulunduğu, Kayseri\'deki FETÖ yapısı ile ilgili çizdiği örgüt şemasını mahkeme heyetine postayla gönderdiği belirlendi. İşadamının gönderdiği şemada Kayseri\'nin 3 eyalete ayrıldığı, bu eyaletlerin her birinin baktığı bir ülke olduğu ve yatırımların o ülkelere yönlendirildiğini içeren ifadeler bulunduğu bildirildi. Davanın bugün yapılan duruşmasında 20 tanık dinlenirken, mahkeme perşembe gün ara kararla son bulacak.



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