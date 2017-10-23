Tutuklu HDP'li vekiller için Türkiye'den savunma isteyen AİHM, süreyi 10 Kasım'a uzattı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), cezaevlerinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile partinin diğer milletvekilleri için yapılan başvuru üzerine Türkiye'ye verdiği savunma süresini 10 Kasım'a uzattı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 4 Kasım 2016 tarihinden beri cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ve diğer HDP'li vekiller için parti avukatları AİHM'e başvurmuştu.

Başvuruyu değerlendiren AİHM, Türkiye'den 20 Ekim'e kadar savunma istemişti. Savunma süresinin bitmesine 1 gün kala Türkiye'nin 6 haftalık ek süre talebinde bulunması üzerine AİHM, istekle ilgili kararını bugün açıkladı.

AİHM, süre uzatma talebi üzerine aldığı kararla Türkiye'nin savunma verme süresini 10 Kasım’a kadar uzattı. Mahkeme, kararını hem hükümete hem de Demirtaş'ın avukatlarına bildirdi.