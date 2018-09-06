Tutuklu Halkın Hukuk Bürosu ve ÇHD avukatlarına SEGBİS 'dayatması' son buldu

Mesleki faaliyetleri nedeniyle 1 yıldır tutuklu bulunan Halkın Hukuk Bürosu ve Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatların yargılandıkları davaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılması kararından geri dönüldü. Mahkeme, avukatların duruşmaya getirilmesi için tutuldukları cezaevlerine yazı yazdı.

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre Çağdaş Hukukçular Derneği ve Halkın Hukuk Bürosu'ndan 17 avukat, 20 Eylül 2017'de yapılan operasyon kapsamında örgüt üyeliği suçlaması yöneltilerek tutuklanmıştı. Suçlamaya Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edildikleri görevlerine dönebilmek için 324 gün açlık grevi yapan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın, Berkin Elvan, Dilek Doğan ve Soma davalarının avukatlıklarını yapmaları gerekçe gösterilmişti. Tutuklanıp Silivri Cezaevi'ne konan avukatlar 2 gün sonra 7 ayrı ilde 8 cezaevine sürgün edilmişti.

Avukatlar hakkındaki soruşturma 22 Mart’ta tamamlanmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından 17'si tutuklu 20 avukat hakkında iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, avukatlardan 3'ü hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçlamasıyla 15 yıldan 22,5'ar yıla, diğer 17 avukat hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İddianameyi kabul eden İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi avukatların tutukluluk halinin devamına karar vermiş, duruşmanın da 10-11-12-13-14 Eylül’de Bakırköy Adliyesi’nde yapılmasına hükmetmişti. Mahkeme heyeti, Silivri Cezaevi’nde tutulan Selçuk Kozağaçlı ve Yaprak Türkmen dışındaki avukatların duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ( SEGBİS) aracılığıyla katılmasını kararlaştırmıştı.

Üst düzey güvenlik önlemi

Avukatların karara itirazını değerlendiren mahkeme bugün bir ara karar verdi. Mahkeme, SEGBİS ile bağlantı sırasında yaşanabilecek teknik aksaklık ihtimalinden bahsederek, avukatların duruşma salonunda hazır edilmesinin kararlaştırıldığını ifade etti. Mahkeme, aynı zamanda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazarak, duruşma öncesi üst düzey güvenlik önlemi alınmasını istedi.