Tutuklu gazeteciye gardiyan tuvalet temizletmek istedi

T24 - KCK soruşturması kapsamında tutuklanan Vatan gazetesi muhabiri Çağdaş Ulus'un avukatı Hüseyin Ersöz, gardiyanların müvekkiline tuvalet temizletmek istediklerini açıkladı.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre; KCK soruşturması kapsamında tutuklanan Vatan gazetesi muhabiri Çağdaş Ulus, cezaevinde infaz koruma memurlarının kötü muamelesine maruz kaldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacak. Ulus’la dün cezaevinde görüşen avukatı Hüseyin Ersöz, gardiyanların müvekkiline tuvalet temizletmek istediklerini söyledi.

Ersöz yaptığı yazılı açıklamada, Ulus’un 60 gündür Maltepe Cezaevi’nde tutuklu olduğunu belirtti. Ulus’la 17 Şubat’ta görüştüğünü ifade eden Ersöz, “Görüşme sonunda bir görevli Çağdaş’ı infaz koruma memurlarının kullandığı bir tuvalete sokarak, yerde duran paspası göstermiş temizlik yapmasını istemiş. Çağdaş, bu isteğe karşı çıkınca koğuşuna götürülmüş. Cezaevi müdürüyle görüşme talebi idareye iletilmemiştir. Bu tarihten sonra infaz koruma memurlarının müvekkilime yönelik davranışları sertleşmiş durumda. Bunu dünkü ziyaretimde ben de gözlemledim” dedi. Bu durumun kötü muamele yasağına aykırı olduğunu vurgulayan Ersöz, Ulus’un cezevinde kalmaya başlamasından bu yana vücudunun sağ tarafında uyuşma ve titreme şikâyetlerinin başladığını anlattı.

Savcılığa suç duyurusu

Ulus’un uzun bir süre revire çıkarılmadığını, cezaevi doktorunun sürekli ilacını değiştirdiğini aktaran Ersöz, şöyle devam etti:

“Dünkü görüşmemizde, Çağdaş’ın sağ elinin morarmış olduğunu gördüm. Geçen hafta alınan kan örneklerinin sonucu hâlâ çıkmamış. Kan alan görevli müvekkilime ‘Torpillisin, senden üç tüp kan alıyoruz’ demiş. Çağdaş’la aynı koğuşta kalan bir başka tutuklu, revirdeki doktor tarafından 35 gün önce hastaneye sevk edilmiş, ancak idare sevk işlemini hâlâ yerine getirmemiş. Yaşanan bu süreçle ilgili Kartal Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacağız. Ulus’un hayatından endişe ediyoruz.”