"Tutuklu gazetecileri dünyaya anlatamazsınız; darbeyle terörle mücadeleye kimse inanmaz"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Cumhuriyet gazetesine yönelik soruşturma kapsamında çizer, yazar ve yöneticilerin tutuklanmasını, DBP'li belediyeler kayyım atanmasını ve HDP milletvekillerinin tutuklanmasını eleştirdi. Utku Çakırözer "Ailelerinden kopararak aylarca cezaevinde tutmayı dünyaya anlatamazsınız. Cezaevinde tutmaya devam ederseniz kimse inanmaz ne darbeyle ne de terörle mücadelemize" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer TBMM Genel Kurul’da gazetenin tutuklu yazar ve yöneticilerini gündeme getirerek “Karikatürist Musa Kart’ı çizgisinden, yazar Ali Bulaç’ı, yazar Kadri Gürsel’i yazılarından, gazeteci Murat Sabuncu’yu mesleğinden, ailelerinden kopararak aylarca cezaevinde tutmayı dünyaya anlatamazsınız. Türkiye’de kitapseverlerin yakından tanıdığı, ülkemizin en köklü kitap ekinin editörü Turhan Günay’ı hapse atıp üzerine bir de kitap yasağı getirmeyi anlatamazsınız" dedi.

TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında söz alan Çakırözer de konuşmasında, gazetenin yazar ve yöneticileri ile yazarlar Necmiye Alpay ve Aslı Erdoğan’ın tutukluluğunu gündeme getirdi. Çakırözer, şunları söyledi: “70 yaşındaki dilbilimci Necmiye Alpay’ın ne işi var Bakırköy Cezaevinde? Bakın, 4. ayı bitti. Suçu, bir gazetenin danışma kurulu üyeliği, hiç toplanmayan bir danışma kurulu. Tek isteği bu ülkede barış, huzur ve kardeşliğin gelmesi, o yüzden sembolik destek verdiğini ifade ediyor. Biz, o gazetenin yayınlarını destekliyor muyuz? Hayır. Ama toplanmayan bir danışma kurulu üyeliği yüzünden böyle bir bilim insanının cezaevine tıkılmasını hiç desteklemiyoruz. İlle yargılayacaksanız bu insanları tutuksuz yargılayın. Karikatürist Musa Kart’ı çizgisinden, yazar Ali Bulaç’ı, yazar Kadri Gürsel’i yazılarından, gazeteci Murat Sabuncu’yu mesleğinden, ailelerinden kopararak aylarca cezaevinde tutmayı dünyaya anlatamazsınız. Türkiye’de kitapseverlerin yakından tanıdığı, ülkemizin en köklü kitap ekinin editörü Turhan Günay’ı hapse atıp üzerine bir de kitap yasağı getirmeyi anlatamazsınız. Türkiye’nin dünyaca tanınan romancısı Aslı Erdoğan’ı sağlık sorunlarına karşın cezaevinde tutmaya devam ederseniz, 72 yaşındaki Şahin Alpay’ı 11 kronik hastalıkla birlikte, 74 yaşında kalp piliyle yaşayan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk’ü cezaevinde tutmaya devam ederseniz kimse inanmaz ne darbeyle ne de terörle mücadelemize.”

"Telefon hakkı bile yok"

Kadri Gürsel’in 30 gündür 9 yaşındaki oğluyla hakkı olan 10 dakikalık telefon görüşmesini bile yapamadığını, ya bürokratik engellerin çıktığını ya da avukat, eş görüşü olan güne telefon görüşmesinin konduğunu söyleyen Çakırözer, Ahmet Turan Alkan’ın 4 ay önce mektup yazdığını, Silivri’den Üsküdar’a hâlâ o mektubun varamadığını söyledi. Çakırözer, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na da cezaevlerinin durumlarıyla ilgili çağrıda bulundu. “Gidelim, bu cezaevlerini, bu nezarethaneleri yerinde izleyelim” diyen Çakırözer, çağrısına bugüne kadar sonuç alınamadığını da kaydetti.