Tutuklu gazeteciler için Silivri'de yapılacak açıklamaya valilik engeli

Meslek örgütlerinin tutuklu gazeteciler için Silivri'de yapacağı basın açıklaması engellendi. Silivri Cezaevi önüne ulaşamayan basın meslek örgütü temsilcileri, kampüs yakınlarında açıklama yaptı.

146 tutuklu gazeteciyle dayanışma amacıyla dokuz meslek örgütü 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde Silivri’de buluşma çağrısı yapmıştı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, DİSK Basın İş Sendikası, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Haber-Sen, Basın Enstitüsü Derneği (IPI), PEN Türkiye Merkezi, Türkiye Yazarlar Sendikası ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilciliği bugün saat 12.00’de Silivri Cezaevi önünde tutuklu gazetecilerle dayanışma için yapmak istediği basın açıklaması valilik tarafından engellendi.

"Gazeteciliğin suç olmadığının” vurgulanacağı eyleme gitmek isteyen basın meslek örgütü temsilci ve üyelerinin araçları Silivri yolunda durduruldu.

Silivri Cezaevi önüne gitmelerine izin verilmeyen gazeteciler, cezaevine yakın bir noktada basın açıklaması gerçekleştirerek tutuklu gazetecilerle dayanışma mesajı verdi.