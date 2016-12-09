PEN ve Sınır Tanımayan Gazeteciler ile tutuklu yakınları dayanışma için Silivri'ye gidiyor

2017 yılına cezaevinde girecek 146 gazeteciyle dayanışma amacıyla dokuz meslek örgütü 10 Aralık Cumartesi günü Silivri'de saat 12.00'de buluşacak. Aralarından Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilciliği ve PEN Türkiye Merkezi'nin de bulunduğu basın yayın örgütleri yapacağı açıklamada gazeteciler için tutuksuz yargılama isteyecek.

Açıklamaya tutuklu yazarların eşleri ve yakınları da katılacak.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, DİSK Basın İş Sendikası, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Haber-Sen, Basın Enstitüsü Derneği (IPI), PEN Türkiye Merkezi, Türkiye Yazarlar Sendikası, ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilciliği 10 Aralık Cumartesi günü saat 12.00'de Silivri Cezaevi önünde tutuklu gazetecilerle dayanışma için bir basın açıklaması yapacak.

"Gazeteciliğin suç olmadığının" vurgulanacağı açıklamada Cumhuriyet gazetesi yazarlarının da içinde olduğu 146 gazetecinin tutuksuz yargılanması için çağrı yapılacak. Açıklamada meslek örgütü temsilcileri; demokratik bir ülke için vazgeçilmez olan "basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılmasını", "gazetecilik mesleğinin yapılabilir" olmasını talep edecek. Basın açıklamasına Uluslararası Basın Enstitüsü ve Uluslararası PEN'den temsilciler de katılacak. Sosyal medyada 9 Aralık Cuma günü saat 11.00'de atılacak tweetlerde # Gazetecilik Suç Değildir mesajı verilecek. Cezaevlerinde şu anda hükümlü ve tutuklu 146 gazeteci bulunuyor.