Gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'ndan infaz paketi tepkisi; "Biz iyi çocuklarınız olmayacağız!"

OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan 35, Sorumlu Haber Müdürü ve Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç 37, gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu. Pehlivan, “Hukuk olsa bir gün dahi tutuklu olmamamız gereken bir soruşturmayla bizleri içeri attılar” derken; Terkoğlu ise infaz paketine dikkat çekerek, “İktidar her pakette örtülü aflarla ‘iyi çocuklarını dışarı çıkarıyor.’ Yıllar önce ‘onlar sizin iyi çocuklarınız, biz iyi çocuklarınız olmayacağız demiştim. Yine aynı fikirdeyim” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın sorularını yanıtlayan gazeteciler Pehlivan ve Terkoğlu, cezaevinde nasıl oldukları şöyle anlattı:

Barış Pehlivan: Cezaevinde içim huzurlu. Çünkü neden hapiste olduğumu biliyorum. Ama güneşin kaçma şüphesi yok ve onu tutuklayamazlar, mutlaka doğacak. Yeter ki boynumuzu eğmeyip, göğe bakalım.

Barış Terkoğlu: İyiyim. Öte yandan kötü olmamamız gerektiğini düşünüyorum. Zira yazdıklarımız, fikirlerimiz nedeniyle buradayız. Bir intikam olarak bedenimizi, aklımızı cezalandırmaya çalışıyorlar. Haliyle hem ruhumuz, hem bedenimiz bir tür savaş alanı. Bu savaşı kazanmak için iyi olma mücadelesi vermeli, iyi olmalıyız.

İnfaz paketi değerlendirmesi

Gazeteciler, "İnfaz paketi tartışmaları devam ediyor... Pakette gazeteciler ve siyasetçiler kapsam dışı bırakıldı. Neler söylemek istersiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

Pehlivan: İnfaz paketi tartışılırken hep, “cezaevleri çok dolu” gerekçesi ortaya atıldı. Tamamda neden dolu olduğu konuşulmadı. Asıl sorunun; delil aramayan, şüpheliyi dinlemeyen tutukladığı insan sayısıyla övünen yargı mensupları olduğunu görmüyoruz. Keşke savcı ve hakim olmanın şartlarından biri de; cezaevinde belirli bir süre kalıp içeride staj yapmak olsa.

Terkoğlu: İnfaz paketinin çeşitli bahanelerle önümüze getirilen ancak iç yüzünü pek göremediğimiz bir yanı olduğu kanısındayım. İktidar her pakette örtülü aflarla “iyi çocuklarını dışarı çıkarıyor.” OdaTV davasında yıllar önce katilleri paketle bırakıp bizi tutukladıklarında, “onlar sizin iyi çocuklarınız biz iyi çocuklarınız olmayacağız” demiştim. Yine aynı fikirdeyim.

Cevaevindeki Koronavirüs tedbirlerini anlattılar

Pehlivan: Salgınla birlikte daha çok tecrit altına alındık. Gazeteler bir gün gecikmeli geliyor. İnfaz koruma memurları eldiven takıyor bazen ama mecburen yemek dağıtımlarında avukat gidiş gelişlerinde ortak temas noktalarına dokunuyoruz. Cezaevi şartları ne kadar izin verirse temizliğe, sağlıklı beslenmeye ve spora ağırlık vererek korunmaya çalışıyoruz.

Terkoğlu: Böyle bir dönemde sanırım herkes biraz hapis. Biz ise önlemler nedeniyle iki kat hapisiz. Tek başına kaldığım bir koğuşa ek tecrit kuralları ekledi. Aile görüşü yok. Avukat görüşü ancak acil durumlarda camın ardından yapılıyor. Cezaevi içinde bir çok faaliyet durduruldu. Nasıl bir duygu dersen dışarıdaki anlama çalışıyorum derim.