-Tutuklu gazeteci Yıldız'dan Kılıçdaroğlu'na mektup ANKARA (A.A) - 21.12.2011 - Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu gazeteci Müyesser Yıldız'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup gönderdiği bildirildi. CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamada, Yıldız'ın kendi el yazısı ile Kılıçdaroğlu'na iki sayfalık mektup gönderdiği belirtildi. Yıldız'ın mektubunda; ''tamamen gazetecilik faaliyetimiz yargılanmak ve bizler üzerinden dışarda kalanlara 'ayağınızı denk alın' mesajı verilmek istenmektedir'' dediği ifade edildi. Yıldız'ın mektubunda ayrıca, ''Savcılara, 'bilgisayarıma yüklenen sözde talimatların nasıl yerleştirildiğini bulun' dedim. İlgilenmediler. Ben buldum ve gördüm ki, oyun sadece bizim üzerimize kurulmamış. Buradan da CHP'ye vurulmak istenmiş....Tutsak olan biz değiliz adalettir. O yüzden bizlerden önce onun kurtarılması elzemdir. Kaybedilen her şey yerli yerine konabilir, ama adaletsizliğin tahribatı nesiller boyu sürer. 'Adalet kız' aynen Ebu Garip Hapishanesinde tecavüze uğrayıp, 'beni kurtarın, intihar edeceğim' diye feryat eden Nur hanım gibi feryat ediyor. Size bir kez daha teşekkür ediyor, 'adalet kızı' kurtarma mücadelenizde başarılar diliyor...'' ifadelerine de yer verdiği kaydedildi. Açıklamada Yıldız'ın el yazısı ile yazdığı mektupta yer aldı.