Tutuklu gazeteci ve yazarlar aylardır iddianame bekliyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'dan bu yana 105 gazeteci ve yazar "silahlı terör örgütüne üye olmak" veya "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlamalarıyla tutuklandı. Tutuklanan basın mensuplarının çoğu hakkında hâlâ iddianame yazılmadı.

Darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Nazlı Ilıcak 189 gündür, eski Zaman yazarları Ali Bulaç, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan, Mustafa Ünal 188 gündür cezaevinde.

Bir televizyon programında kullandıkları ifadeler nedeniyle "darbe girişimi öncesinde subliminal mesaj verdikleri" iddia edilen gazeteci Ahmet Altan ve kardeşi Mehmet Altan ise "darbeye teşebbüs" iddiasıyla tutuklanmıştı. Ahmet Altan 133, Mehmet Altan 134 gündür tutuklu.

Cumhuriyet gazetesinin yazar ve yöneticileri de "PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları" iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu dahil Kadri Gürsel, Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Turhan Günay, Bülent Utku, Hakan Kara, Önder Çelik ve Akın Atalay 95 gündür cezaevinde. Gazetenin muhabiri Ahmet Şık ise 34 gün önce "FETÖ, DHKP-C, PKK propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuklandı.

15 Temmuz'dan sonra yapılan tutuklamalarla cezaevindeki gazeteci sayısı 150'ye dayandı. Tutuklu gazeteci ve yazarlar hakkında henüz iddianame hazırlanmış değil.

Darbe girişiminin ardından tutuklanan bazı gazeteci ve yazarların kaç gündür cezaevinde oldukları şöyle:

Ahmet Altan: 132

Mehmet Altan: 133

Kadri Gürsel: 95

Murat Sabuncu: 95

Şahin Alpay: 187

Turhan Günay: 89

İnan Kızılkaya: 163

Nazlı Ilıcak: 186

Akın Atalay: 89

Güray Öz: 95

Hakan Kara: 95

Musa Kart: 95

Bülent Utku: 95

M. Kemal Güngör: 95

Ahmet Şık: 33

Ali Bulaç: 187

Ahmet Turan Alkan: 187