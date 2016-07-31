Darbe girişimi soruşturması kapsamında 30 Temmuz’da tutuklanan 6 gazeteciyle birlikte Türkiye’de farklı suç iddialarıyla hapis tutulan gazetecilerin sayısı 62’ye yükseldi. Bu gazetecilerden 23’u darbe girişimiyle bağlantılı soruşturmalar kapsamında cezaevinde tutuluyor.
Cezaevine gönderilen gazeteciler
Nazlı Ilıcak, Seyit Kılıç, Bayram Kaya, Cihan Acar, Bünyamin Köseli, Emre Soncan, Mustafa Erkan Acar, Cemal Azmi Kalyoncu, Abdullah Kılıç, Habip Güler, Cuma Ulus, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Haşim Söylemez, Ali Akkuş, Yakup Çetin, Ufuk Şanlı, Şahin Alpay, Ali Bulaç, Ahmet T. Alkan, Nuriye Akman, Lale Kemal ve Mustafa Ünal...
Toplam tutuklu gazeteci sayısı 62'ye yükseldi
Darbe girişimi soruşturması kapsamında 30 Temmuz’da tutuklanan 6 gazeteciyle birlikte Türkiye’de farklı suç iddialarıyla hapis tutulan gazetecilerin sayısı 62’ye yükseldi. Bu gazetecilerden 23’u darbe girişimiyle bağlantılı soruşturmalar kapsamında cezaevinde tutuluyor.
Hakkında darbe soruşturmasından gözaltı kararı alındığı resmen duyurulan gazetecilerin son durumu şöyle:
Abdullah Abdulkadiroğlu, Samanyolu TV
Abdullah Katırcıoğlu, Gözaltında
Abdullah Kılıç, Meydan Gazetesi Köşe Yazarı, Tutuklandı
Adil Gülçek, Eski Cihan Medya Direktörü
Ahmet Dönmez, Eski Zaman Muhabiri
Ahmet Memiş, Haberdar, Gözaltında
Ahmet Metin Sekizkardeş, Cihan Medya Yönetim Kurulu Bşk. Yrdc. , Gözaltında
Alaattin Güner, Eski Cihan Medya Direktörü
Ali Akbulut, Zaman Eski İmtiyaz Sahibi
Ali Akkuş, Eski Zaman Gazetesi Genel Yayınlar Editörü, Tutuklandı
Arda Akın, Hürriyet Muhabiir, Adlî kontrolle serbest
Arzu Yıldız, Haberdar,
Ayşe Nazlı Ilıcak, Yarına Bakış, Tutuklandı
Aytekin Gezici, Gözaltında
Bayram Kaya, Zaman, Yeni Hayat muhabiri, Tutuklandı
Behçet Akyar
Bilal Şahin, Özgür Düşünce
Bülent Ceyhan, Özgür Düşünce muhabiri,
Bülent Keneş, eski Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni
Bülent Korucu, eski Zaman yazarı
Bülent Mumay, eski Hürriyet Dijital Yayınlar Koordinatörü, Mahkemece serbest bırakıldı
Bünyamin Köseli, Eski Aksiyon muhabiri, Tutuklandı
Cemal Azmi Kalyoncu, Tutuklandı
Cevheri Güven, Nokta dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Cihan Acar, Eski Bugün muhabiri, Tutuklandı
Cuma Kaya, Gözaltında
Cuma Ulus, Eski Millet Gazetesi Yayın Koordinatörü, Tutuklandı
Emre Koçali, Haberdar, Gözaltında
Emre Sonca, Eski Zaman savunma muhabiri, Tutuklandı
Ercan Gün, Fox Tv Haber Editörü, Gözaltında
Erkan Akkuş, Eski Bugün Tv Sunucusu
Erkan Büyük, Haberdar, Gözaltında
Ertuğrul Erbaş, Eski Nokta Dergisi editörü
Faruk Akkan, Cihan Ajansı, Gözaltında
Faruk Kardıç,
Fatih Akalan, Samanyolu Haber Tv yorumcusu
Fatih Yağmur, Eski Radikal muhabiri
Fevzi Yazıcı
Habip Güler, Eski Zaman muhabiri, Tutuklandı
Hakan Bülent Yardımcı, Gözaltında
Hakan Taşdelen
Hamit Bilici, Eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Hamit Çiçek
Hanım Büşra Erdal, Eski Zaman muhabiri ve köşe yazarı, Tutuklandı
Haşim Söylemez, Eski Aksiyon Dergisi yazarı, Tutuklandı
Hilmi Yavuz, Eski Zaman köşe yazarı, Sağlık gerekçesiyle serbest, ifadesi sonra alınacak
Hüseyin Aydın, Cihan muhabiri, Tutuklandı
Hüseyin Döğme
Hüseyin Turan, Feza Grubu Ortağı, Gözaltında
İbrahim Balta, Eski Zaman ekonomi editörü
İhsan Duran Dağı, Eski Zaman köşe yazarı
İsi Siyi, Haberdar, Gözaltında
Kamil Maman, Eski Bugün muhabiri
Kerim Gün, Eski Zaman editörü
Lalezar Sarıibrahimoğlu (Lale Kemal), Eski Zaman yazarı tutuklandı
Levent Kenez, Meydan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Lokman Erdoğan, Çorum Manşet, Gözaltında
Mahmut Hazar, Cihan Haber Ajansı
Mehmet Akif Afşar,
Mehmet Gündem, Eski Milliyet yazarı, Mahkemece serbest bırakıldı
Mehmet Kamış, Eski Zaman köşe yazarı
Mehmet Özdemir,
Melih Kılıç, Zaman Medya Grubu Satış Departmanı
Metin Tamer Gökçeoğlu
Metin Yıkar, Samanyolu Haber
Muhammed Fatih Uğur, Eski Zaman Haber Müdürü
Murat Avcıoğlu, Gözaltında
Mustafa Erkan Acar, Cihan Haber Ajansı, tutuklandı
Mustafa Ünal, tutuklandı
Mümtaz'er Türköne, Eski Zaman Gazetesi Yazarı, tutuklandı
Mürsel Genç, Eski Cihan muhabiri,
Nevzat Güner,
Nuriye Ural (Akman), Eski Zaman yazarı, tutuklandı
Oktay Vızvız,
Olgun Batur, Antalya Yerel, Gözaltında
Osman Nuri Arslan, FİA Şirketi Ortağı, Gözaltında
Osman Nuri Öztürk,
Ömer Karakaş,
Rıfat Söylemez, Adana Günaydın, Gözaltında
Sait Sefa, Haberdar
Sedat Yetişkin
Selahattin Sevi, Eski Zaman Fotoğraf Koordinatörü
Sevgi Akarçeşme, Eski Today’s Zaman Genel Yayın Yönetmeni
Seyid Kılıç, Eski TRT muhabiri, Tutuklandı
Süleyman Sargın
Şahin Alpay, Eski Zaman Gazetesi yazarı, tutuklandı
Şenol Kahraman
Şeref Yılmaz, Irmak Tv, Gözaltında
Taner Talaş, Adana Yerel, Gözaltında
Tuncer Çetinkaya, Zaman Antalya, Gözaltında
Turan Görüryılmaz, Can Erzincan tv sunucusu
Ufuk Emin Köroğlu, Karşı Gazete muhabiri
Ufuk Şanlı, Eski Vatan yazarı, Adlî kontrolle serbest
Veysel Ayhan
Yakup Çetin, Eski Zaman muhabiri, Tutuklandı
Yakup Sağlam, Eski Zaman muhabiri, Adlî kontrolle serbest
Yüksel Durgut
Yüksel Evsen, Adana Yerel, Gözaltında
Zafer Özsoy, Gözaltında
Zeki Önal, yaşı ve hastalığı göz önünde tutularak yakalama yapılmadı, arama yapıldı
Olağanüstü Hal ilanından beri darbe soruşturması haricinde gözaltına alınan gazeteciler
Selami Aslan – DİHA
Mehmet Sıddık Damar – DİHA
Esra Aydın – JİNHA
Geylan Arslan – JİNHA
Olağanüstü Hal ilanından beri darbe soruşturması haricinde tutuklanan gazeteciler
Zeynel Abidin Bulut – Azadiya Welat
Zehra Doğan – JİNHA