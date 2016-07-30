Tutuklu gazeteci sayısı 56'ya yükseldi!

Darbe girişimi soruşturması kapsamında 29 Temmuz’da tutuklanan 17 gazeteciyle birlikte Türkiye’de farklı suç iddialarıyla hapis tutulan gazetecilerin sayısı 56’ya yükseldi. Bu gazetecilerden 23’ü darbe girişimiyle bağlantılı soruşturmalar kapsamında cezaevinde tutuluyor.

Cezaevine gönderilen gazeteciler

Nazlı Ilıcak, Seyit Kılıç, Bayram Kaya, Cihan Acar, Bünyamin Köseli, Emre Soncan, Mustafa Erkan Acar, Cemal Azmi Kalyoncu, Abdullah Kılıç, Habip Güler, Cuma Ulus, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Haşim Söylemez, Ali Akkuş, Yakup Çetin, Ufuk Şanlı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Toplam tutuklu gazeteci sayısı 56

Darbe girişimi soruşturması kapsamında 29 Temmuz’da tutuklanan 17 gazeteciyle birlikte Türkiye’de farklı suç iddialarıyla hapis tutulan gazetecilerin sayısı 56’ya yükseldi. Bu gazetecilerden 23’ü darbe girişimiyle bağlantılı soruşturmalar kapsamında cezaevinde tutuluyor.

Ercan Gün teslim oldu

29 Temmuz günü ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında gözaltı kararı verilen gazeteciler arasında yer alan Fox TV Haber Müdürü Ercan Gün, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek teslim oldu. Cumhuriyet Savcısı Gün'ü ifadesi alınmak üzere polis nezaretinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderdi.

Hilmi Yavuz sağlık gerekçesiyle salıverildi

Üç gün önce gözaltına alınan 72 yaşındaki ve yüksek tansiyon şikayeti olan eski Zaman gazetesi Şahin Alpay ile 80 yaşındaki şair Hilmi Yavuz’un sağlık durumları endişe yarattı. Hilmi Yavuz daha sonra Emniyet’te ifade verdiği sırada tansiyonunun düşmesi üzerine, ifade işlemleri tamamlanmadan salıverildi. Hilmi Yavuz hakkındaki suç iddiasının düşürülmediği, ifadesine daha sonra başvurulacağı öğrenildi.

Hakkında darbe soruşturmasından gözaltı kararı alındığı resmen duyurulan gazetecilerin son durumu şöyle:

Abdullah Abdulkadiroğlu, Samanyolu TV

Abdullah Katırcıoğlu, Gözaltında

Abdullah Kılıç, Meydan Gazetesi Köşe Yazarı, Tutuklandı

Adil Gülçek, Eski Cihan Medya Direktörü

Ahmet Dönmez, Eski Zaman Muhabiri

Ahmet Memiş, Haberdar, Gözaltında

Ahmet Metin Sekizkardeş, Cihan Medya Yönetim Kurulu Bşk. Yrdc. , Gözaltında

Ahmet Turan Alkan, Eski Zaman Yazarı, Gözaltında

Alaattin Güner, Eski Cihan Medya Direktörü

Ali Akbulut, Zaman Eski İmtiyaz Sahibi

Ali Akkuş, Eski Zaman Gazetesi Genel Yayınlar Editörü, Tutuklandı

Ali Bulaç , Eski Zaman Gazetesi Yazarı, Gözaltında

Ali Ünal, Zaman Köşe Yazarı

Arda Akın, Hürriyet Muhabiir, Adlî kontrolle serbest

Arzu Yıldız, Haberdar,

Ayşe Nazlı Ilıcak, Yarına Bakış, Tutuklandı

Aytekin Gezici, Gözaltında

Bayram Kaya, Zaman, Yeni Hayat muhabiri, Tutuklandı

Behçet Akyar

Bilal Şahin, Özgür Düşünce

Bülent Ceyhan, Özgür Düşünce muhabiri,

Bülent Keneş, eski Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni

Bülent Korucu, eski Zaman yazarı

Bülent Mumay, eski Hürriyet Dijital Yayınlar Koordinatörü, Mahkemece serbest bırakıldı

Bünyamin Köseli, Eski Aksiyon muhabiri, Tutuklandı

Cemal Azmi Kalyoncu, Tutuklandı

Cevheri Güven, Nokta dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Cihan Acar, Eski Bugün muhabiri, Tutuklandı

Cuma Kaya, Gözaltında

Cuma Ulus, Eski Millet Gazetesi Yayın Koordinatörü, Tutuklandı

Emre Koçali, Haberdar, Gözaltında

Emre Sonca, Eski Zaman savunma muhabiri, Tutuklandı

Ercan Gün, Fox Tv Haber Editörü, Gözaltında

Erkan Akkuş, Eski Bugün Tv Sunucusu

Erkan Büyük, Haberdar, Gözaltında

Ertuğrul Erbaş, Eski Nokta Dergisi editörü

Faruk Akkan, Cihan Ajansı, Gözaltında

Faruk Kardıç,

Fatih Akalan, Samanyolu Haber Tv yorumcusu

Fatih Yağmur, Eski Radikal muhabiri

Fevzi Yazıcı

Habip Güler, Eski Zaman muhabiri, Tutuklandı

Hakan Bülent Yardımcı, Gözaltında

Hakan Taşdelen

Hamit Bilici, Eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Hamit Çiçek

Hanım Büşra Erdal, Eski Zaman muhabiri ve köşe yazarı, Tutuklandı

Haşim Söylemez, Eski Aksiyon Dergisi yazarı, Tutuklandı

Hilmi Yavuz, Eski Zaman köşe yazarı, Sağlık gerekçesiyle serbest, ifadesi sonra alınacak

Hüseyin Aydın, Cihan muhabiri, Tutuklandı

Hüseyin Döğme

Hüseyin Turan, Feza Grubu Ortağı, Gözaltında

İbrahim Balta, Eski Zaman ekonomi editörü

İhsan Duran Dağı, Eski Zaman köşe yazarı

İsi Siyi, Haberdar, Gözaltında

Kamil Maman, Eski Bugün muhabiri

Kerim Gün, Eski Zaman editörü

Lalezar Sarıibrahimoğlu (Lale Kemal), Eski Zaman yazarı

Levent Kenez, Meydan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Lokman Erdoğan, Çorum Manşet, Gözaltında

Mahmut Hazar, Cihan Haber Ajansı

Mehmet Akif Afşar,

Mehmet Gündem, Eski Milliyet yazarı, Mahkemece serbest bırakıldı

Mehmet Kamış, Eski Zaman köşe yazarı

Mehmet Özdemir,

Melih Kılıç, Zaman Medya Grubu Satış Departmanı

Metin Tamer Gökçeoğlu

Metin Yıkar, Samanyolu Haber

Muhammed Fatih Uğur, Eski Zaman Haber Müdürü

Murat Avcıoğlu, Gözaltında

Mustafa Erkan Acar, Cihan Haber Ajansı, Tutuklandı

Mustafa Ünal,

Mümtaz'er Türköne, Eski Zaman Gazetesi Yazarı, Gözaltında

Mürsel Genç, Eski Cihan muhabiri,

Nevzat Güner,

Nuriye Ural (Akman), Eski Zaman yazarı, Gözaltında

Oktay Vızvız,

Olgun Batur, Antalya Yerel, Gözaltında

Osman Nuri Arslan, FİA Şirketi Ortağı, Gözaltında

Osman Nuri Öztürk,

Ömer Karakaş,

Rıfat Söylemez, Adana Günaydın, Gözaltında

Sait Sefa, Haberdar

Sedat Yetişkin

Selahattin Sevi, Eski Zaman Fotoğraf Koordinatörü

Sevgi Akarçeşme, Eski Today’s Zaman Genel Yayın Yönetmeni

Seyid Kılıç, Eski TRT muhabiri, Tutuklandı

Süleyman Sargın

Şahin Alpay, Eski Zaman Gazetesi yazarı, Gözaltında

Şenol Kahraman

Şeref Yılmaz, Irmak Tv, Gözaltında

Taner Talaş, Adana Yerel, Gözaltında

Tuncer Çetinkaya, Zaman Antalya, Gözaltında

Turan Görüryılmaz, Can Erzincan tv sunucusu

Ufuk Emin Köroğlu, Karşı Gazete muhabiri

Ufuk Şanlı, Eski Vatan yazarı, Adlî kontrolle serbest

Veysel Ayhan

Yakup Çetin, Eski Zaman muhabiri, Tutuklandı

Yakup Sağlam, Eski Zaman muhabiri, Adlî kontrolle serbest

Yüksel Durgut

Yüksel Evsen, Adana Yerel, Gözaltında

Zafer Özsoy, Gözaltında

Zeki Önal, yaşı ve hastalığı göz önünde tutularak yakalama yapılmadı, arama yapıldı

Olağanüstü Hal ilanından beri darbe soruşturması haricinde gözaltına alınan gazeteciler

Selami Aslan – DİHA

Mehmet Sıddık Damar – DİHA

Esra Aydın – JİNHA

Geylan Arslan – JİNHA

Olağanüstü Hal ilanından beri darbe soruşturması haricinde tutuklanan gazeteciler

Zeynel Abidin Bulut – Azadiya Welat

Zehra Doğan – JİNHA

Bu haber P24'te yayımlanmıştır