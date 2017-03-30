Tutuklu gazeteci Murat Aksoy: Çocuklarım için adalet istiyorum

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından aralarında Atilla Taş'ın da bulunduğu 25’i tutuklu 29 gazeteci hakkında açılan 'FETÖ' davasında ifade veren gazeteci Murat Aksoy, "Kendim için değil, 7.5 aydır göremediğim 2 çocuğum için adalet istiyorum" dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Canan Coşkun'un haberine göre, bütün çalışmalarının demokratikleşme üzerine olduğunu belirten Aksoy, "AKP’nin kuruluş zamanlarından pek çok politikasını benimsedim. 2011’deki Arap baharından sonra dış politikada bir savrulma yaşadı. Ben de bu dönemden itibaren de bunu eleştirdim" dedi. Aksoy, Gezi Parkı eylemleri sırasında Yeni Şafak gazetesinde iktidarın yanlış bir politika izlediğine ilişkin yazılar yazdığını anımsatarak, "Gezi Parkı ile ilgili eleştirel yazılarım ve 25 Aralık 2013’te A Haber, TGRT ve CNN Türk’te yaptığım konuşmalar nedeniyle Yeni Şafak’taki işimden çıkarıldım. O dönemde 2. çocuğumun olacağını öğrendim. Bunun yanında eşimin sağ gözünün arkasında bir tümör tespit edildi. O dönemde içinde bulunduğumuz ekonomik durum nedeniyle gelen teklifi kabul ederek Millet gazetesinde işe başladım. Halk TV’de program yaptım. Kapatılmış gazetelerde yazmak suçsa benim dışımda başka gazetecilerin de olması gerek" dedi.

Gazetecilikten pişmanım

Twitter hesabından Fuat Avni'nin tweetlerinden 493 tane paylaşım yapmakla suçlanan gazeteci sanık Muhammet Sait Kuloğlu da savunmasında, "Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetelerinde yüzlerce haber yapılmış Fuat Avni ile ilgili. Sabah gazetesinde 91 tane yapılmış. Bu gazetelerin yöneticileri nerede?" diye sordu. Mahkeme Başkanı İbrahim Lorasdağı’nın "Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz" sorusu üzerine Kuloğlu, "Türkiye’de gazetecilik yaptığıma pişmanım" diye yanıt verdi.

"Sakıncalı Çökelek"

Tutuklu gazeteci Mutlu Çölgeçen de savunmasında mahkeme başkanı Lorasdağı’na kendisini tutukladığını söyledi. Atilla Taş’ın cezaevinde bir kitap çalışması içinde olduğunu kaydeden Çölgeçen, kitabın adının “Sakıncalı Çökelek” olduğunu belirtti.