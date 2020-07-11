Tutuklu gazeteci Murat Ağırel’in tedavisi için avukatları dilekçe verdi

"İlaçla tedavi mümkün değil"

Sözcü'de yer alan habere göre avukat Ziya İlker Göktaş önceki gün Ağırel’i cezaevinde ziyaret etti. Avukat Göktaş, Ağırel’in kendisine bir doktorla görüştüğünü doktorun kendisine diş tedavisinin antibiyotik ya da ağrı kesici ile mümkün olmadığını, hastanede cerrahi müdahale ile geçebileceğini ilettiğini söyledi. Ağırel’in, “Dişim ağrıdığında yardımcı olmak için cezaevi personeli adeta çırpınıyor ama yapacakları bir şey yok” dediğini ileten Göktaş, şunları aktardı:

"Ben avukat olarak değil bir abisi olarak ağzını açmasını istedim ve beni kırmadı, her iki tarafta diş etlerinin şişmiş durumda olduğunu gördüm. Bana, ‘Abi kantinden dondurma aldım, dişim ağrıdığında buzdolabından çıkarıp yanağıma bastırıyorum, soğuk ağrımı biraz geçiriyor’ dedi. Benim kanaatim git gelle değil, bu konuda uzman bir hastanede yatarak tedavi görmesi gerektiği yönünde."

Avukat Celal Ülgen ise Ağırel’in durumu için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Savcılığı Bürosu’na dilekçe verdiklerini söyledi.