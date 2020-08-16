Tutuklu gazeteci Murat Ağırel’in hücresine 112 lira elektrik faturası geldi

Silivri Cezavi’nde tutuklu bulunan gazeteci Murat Ağırel, tek kişilik hücreye 112 TL fatura gelmesine tepki gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a eleştirilerde bulunan Ağırel, “Sayın Berat Albayrak'ı ben de destekliyorum. Normalde hayat çok ucuz” dedi.

Libya'da şehit olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personellerinin isimlerinin ifşa edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, 5 aydır Silivri Cezaevi'nde. Tek kişilik bir hücrede kalıyor.

Ağırel'e, tek kişilik hücresinde 112 TL elektrik faturası geldi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan temmuz ayına ilişkin 112 TL'lik elektrik faturasını paylaşan Ağırel, şunları söyledi:

“Mesela ben tek kişilik bir tecrit koğuşunda; bir kettle ve bir tv sahibi olmama rağmen 112 TL elektrik faturası geldi. Dış güçlerin işi! Yoksa bu kadar yüksek elektrik faturası nasıl gelsin?”