Tutuklu gazeteci Kadri Gürsel'den mesaj

Hamburg, Uluslararası Basın Enstitüsü'nün (IPI) yıllık medya kongresine ev sahipliği yapıyor.

Açılış töreninde Türkiye'de tutuklu bulunan Deniz Yücel, Kadri Gürsel gibi gazetecilerin serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

200 gündür hapishanede bulunan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Kadri Gürsel'in eşi Nazire Kalkan Gürsel de açılışta bir konuşma yaparak, eşinin mesajını okudu.

Uluslararası Basın Enstitüsü'nün Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Ulusal Komitesi Başkanı olan Kadri Gürsel mesajında kongrede olamadığı için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"Gazetecilerin gözü korkutulmak isteniyor"

Gürsel, Cumhuriyet Gazetesi'nin tutuklanan diğer yazar ve yöneticileri ile birlikte PKK ve Gülen yapılanmasını "üye olmaksızın” desteklemek gibi "absürd” bir suçlama nedeniyle cezaevinde bulunduğunu ifade etti. Ancak Gürsel "esas suçununun” Türk hükümetinin iç ve dış politikası ile baskıcı uygulamalarını eleştirmesi olduğunu belirtti.

Gürsel mesajında, kendisinin ve meslektaşlarının tutuklanmasıyla, eleştirel ve bağımsız haber yapan gazetecilerin gözünün korkutulmak istendiğine de işaret etti.

Etiyoplu gazeteciye ödül

Viyana merkezli Uluslararası Basın Enstitüsü'nün "Dünya Basın Özgürlüğü Kahramanı Ödülü'ne” ise bu yıl tutuklu bulunan, hükümet karşıtı Etiyoplı gazeteci Eskinder Nega layık görüldü. Bunun yanı sıra Afgan Gazetecileri Koruma Komitesi'ne "Özgür Medya Öncüsü Ödülü” verildi. Geçen yıl bu ödül Türkiye'de yayın yapan medyascope.tv'ye verilmişti.

20 Mayıs Cumartesi gününe kadar sürecek kongreye yaklaşık 300 gazeteci katılıyor. Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Müdürü Can Dündar da kongrede bir konuşma yapacak.

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DW/dpa, JD/ÖA