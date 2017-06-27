Tutuklu gazeteci eşlerinden Hülya Koçyiğit’e tepki

Hülya Koçyiğit’in tutuklu gazetecilerle ilgili söylediklerine, cezaevinde bulunan gazetecilerin eşlerinden tepki geldi.

Koçyiğit, Türkiye’de 150’den fazla gazetecinin tutuklu olmasıyla ilgili soru soran Hürriyet muhabiri İpek Özbey’e “Gazetecilik yaptıkları için bu insanların suçlu olduklarına inanmıyorum ben. Teröre hizmet eden insanlar var. Her eline kalemi alan, her gazeteye yazı yazan gazeteci değildir” demişti. Koçyiğit ayrıca, hükümetin insan hakları noktasında “önemli adımlar” attığını iddia ederken AKP’nin 15 yıllık iktidarı için “İfade özgürlüğü diye bir şeyle tanıştık” demişti.

Hülya Koçyiğit’in bu sözlerine tutuklu bulunan Cumhuriyet yazarı Kadri Gürsel ve gazetenin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu’nun eşleri sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Nazire Kalkan Gürsel, “Hiçbir zaman ısınamadım şuna. Hep derim bir insanın ne olduğu yüzünden bellidir. Gerisini isteyen istediği gibi tamamlasın. Ben tenezzül etmem” ifadelerini kullandı.

Eylem Türk Sabuncu da “Bu süreç sanatçılar için de turnusol kağıdı oldu. Yeni sanatçılar, yeni eserler çıkaramadığı gibi varolanların da acınacak haline ışık tuttu” dedi.