Tutuklu Gazeteci Ece Sevim Öztürk: Her zaman doğruları yazdım

Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimiyle ilgili çektiği belgesel nedeniyle “terör örgütüne bilerek yardım etmekle” suçlanan ve 5 aydır tek kişilik hücrede kalan Ece Sevim Öztürk, dün (1 Kasım 2018) hâkim karşısına çıktı. Öztürk’ün tutukluluğuna devam kararı verildi.

Duruşma öncesi Öztürk’ün eşi, ailesi, dostları, gazeteciler ve avukatlar Öztürk’e destek için İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi Çağlayan Adliyesi önünde hazır bulundu.

CHP Genel Başkan yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Tanju Özcan, Mahmut Tanal, eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP İstanbul Milletvekili Avukat Turan Aydoğan, CHP eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, sanatçı Pınar Aydınlar davayı takip etmek ve gazeteci Ece Sevim Öztürk’e destek vermek için adliyeye geldi.

Avukatlar ve milletvekilleri duruşmayı salonda izledi.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'ın haberine göre İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan Öztürk, “Hak ihlaline uğrayanları savundum diye suçlanıyorum. Paylaştığım videoyu benden sonra AA da paylaştı. Ama suç olmadı. Belgeselimde kullandığım belgeler resmi belgelerdir. Ben gazeteciyim sorgularım. İki gemi yan yana ikisi de aynı işi yapıyor. Biri yargılanmıyor” dedi.

Mahkeme Başkanı Öztürk’e, “Bu kadar araştırma gazetecilik merakı mı?” diye sordu. Öztürk “Evet” diye yanıtladı.

Sanığın, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, 'FETÖ'nün sosyal medya üzerinden başlatmış olduğu "kontrollü darbe, hayali darbe, darbe tiyatrosu" algısı oluşturma amacına hizmet eden paylaşımlarda bulunduğunu söyleyen heyet, isnat edilen suça ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığının bulunması, atılı suçların katalog suçlar arasında yer alması ve adli kontrol hükümlerinin de yetersiz kalacağı gerekçesiyle, tutukluluk halinin devamına hükmetti.