Dündar ve Gül'den 2016 mesajı: Yeni yıl korku duvarını aşacağımız fitili ateşlesin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, yılın ilk gününde MİT TIR’larına ilişkin haber ve görüntüleri yayımladıkları gerekçesiyle tutuklanan gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül’ü Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti. Tanrıkulu, yaptığı görüşme sırasında Dündar ve Gül’ün kendisine teslim ettiği yeni yıl mesajını da paylaştı. Mesajda ülkenin adeta bir büyük hapishaneye döndüğünü söyleyen Dündar, “Yeni yıl korku duvarını aşacağımız fitili ateşlesin" dedi.

Gazetecilerin tutuklu bulunmasının demokrasi ve özgürlükler açısından "yüz karası" olduğunu söyleyen Tanrıkulu, "Yılı Silivri’de karşılamamalıydık. Bu yıl özgürlükler açısından kötü başladı ancak umarım hem basın hem de insan hakları açısından daha umut verici bir yıl olur” dedi.

Tanrıkulu, Dündar ve Gül’ün yeni yılı kitap okuyarak karşıladığını belirterek, “Eskiden üç kişilik koğuşa beş kişi koyarlardı. Şimdi üç kişilik yere tek kişi koyuyorlar. Buradaki amaç birbirleriyle görüşmeleri engellenerek yalnızlaştırmak ve umutsuzlaştırmaktır. Kin ve nefret burada da sürüyor. Ancak bunu başaramıyorlar” dedi.

Dündar ve Gül’ün yeni yıl mesajları şöyle:

Can Dündar:

"Sevgili dostlar.

Yeni yıla hapiste girmek nasipmiş. Ama televizyonda izledim. Korku herkesi eve hapsetmiş. Ülke, bir büyük hapishane adeta. Yeni yıl, cesaretle o korku duvarını aşacağımız, yıkacağımız fitili ateşlesin. Tüm nöbetçilerimize yürekten teşekkürler."

Erdem Gül:

"Dışarıdaki dostlara duvarların arkasında ülkeden “tecrit” edilmiş olsak da varlığınız sayesinde 2016’ya yalnız girmedik. 2015 çok acılı bir yıldı. 2016’nın ilk saatleri açısından henüz bir ışık yok. Ama umutlarımız, isteğimiz ve korkusuzluğumuzla 2016’yı daha yaşanır bir yıl yapmak elimizde. Sevgiler. İyi Yıllar"