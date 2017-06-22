Tutuklu gazeteci Deniz Yücel’e Almanya'dan ödül

Türkiye'de Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, Alman Gazete Yayıncıları Birliği (BDZV) tarafından verilen Thedor Wolff Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Çarşamba akşamı Berlin'de düzenlenen ödül töreninde konuşan Theodor Wolff Ödülü Danışma Kurulu Başkanı Hermann Neusser, ilk kez verilen bu özel ödül ile "Türkiye ve diğer bir çok ülkede olmayan basın özgürlüğünün önemine dikkat çekmek” istediklerini söyledi.

Jüri üyeleri de bu ödülle "Türkiye'de ve dünyanın bir çok yerinde ayaklar altına alınan basın özgürlüğünün önemine” işaret ettiklerini vurguladı.

Cezaevinden mesaj

Ödül töreninde Deniz Yücel'in avukatları aracılığı ile gönderdiği teşekkür mesajı okundu. Yücel mesajında "Eğer bu değerli ödül ile niyetiniz beni biraz olsun cesaretlendirmek ise bunu başardığınızı temin ederim. Bunun için de size teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

Theodor Wolff Özel Ödülü'nü Deniz Yücel adına eşi Dilek Mayatürk Yücel aldı.

Frankfurter Rundschau Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bascha Mika ödülü verirken yaptığı konuşmada Türkiye'de tutuklu bulunan 150'den fazla gazeteciden aralarında Deniz Yücel'in de bulunduğu 10'unun isimlerini okudu.

Deniz Yücel'in işinden başka bir şey yapmadığını vurgulayan Mika, "demokrasi ve basın özgürlüğü için mücadele” verdiği, bunun da Yücel'in "cezaevine konması için yeterli sayıldığını” dile getirdi.

"Deniz güçlü ve boyun eğmez”

Deniz Yücel'in eşi Dilek Mayatürk Yücel ise yaptığı konuşmada Deniz'i iki gün önce gördüğünü ve "her zamanki gibi güçlü ve boyun eğmez” olduğunu söyledi. Mayatürk Yücel, eşi Deniz Yücel'i gözaltına alındığı 128 gündür destekleyen herkese teşekkür etti.

Gazeteci Theodor Wolff anısına verilen diğer ödüller ise dört kategoride sahiplerini buldu. "Yerel haber” dalında ödüle Berliner Zeitung'dan Anja Reich, "Görüş” dalında Der Tagesspiegel'den Hans Monath, "Röportaj” dalında Welt am Sonntag gazetesinden Marc Neller ödüle layık görüldü. Jürinin bu yılın konusu olarak belirlediği "Popülizm” ile ilgili haberde ise Süddeutsche Zeitung'dan Nicolas Richter ödül aldı.

Her kategori için 6 bin euro olan ödüller 1962 yılından bu yana veriliyor. 1863-1943 yılları arasında yaşayan ve Berliner Tageblatts adlı gazetenin genel yayın yönetmeni Theodor Wolff, Nasyonal Sosyalizm döneminde Almanya'dan Fransa'ya kaçmak zorunda kalmıştı.

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dpa, JD/GA