Tutuklu gazeteci Ahmet Şık'a kendi kitabı verilmiyor!

Tutuklu gazeteci Ahmet Şık’a kendi kitabı “Paralel Yürüdük Biz Bu Yollarda” verilmiyor.

Cumhuriyet Canan Coşkun’un haberine göre, haberleri ve Twitter paylaşımları gerekçe gösterilerek 'FETÖ' ve PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklanan gazeteci Ahmet Şık’a kendi kitabı “Paralel Yürüdük Biz Bu Yollarda” verilmiyor. Şık, AKP ile Gülen cemaati arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin nasıl bozulduğunu ele aldığı kitabını savunmasında argüman olarak kullanacaktı.

Gazeteci Şık, avukatlarından savunmasında argüman olarak kullanmak üzere yazarı olduğu “Paralel Yürüdük Biz Bu Yollarda” kitabını istedi. Avukatları kitabı Şık’a teslim edilmek üzere gardiyanlara bıraktı. Ancak aradan geçen 3 hafta içinde kitap Şık’a teslim edilmedi. Cumhuriyet gazetesinin diğer tutuklularına yakınlarının verdiği bilgiye göre elden verilen kitapların ortalama 1 hafta içinde ulaştırıldığı gözönünde bulundurulduğunda, Şık’a kitabının verilmemesinin gerekçesinin ne olduğu bilinmiyor.

Emniyetteki Gülen cemaati yapılanmasıyla ilgili kitabı nedeniyle 'kumpas' olduğunu kabul edilen Oda TV soruşturması kapsamında 1 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan muhabirimiz Şık, “Paralel Yürüdük Biz Bu Yollarda” kitabında 2013 öncesi dost olan AKP ve cemaat ilişkisinin nasıl bozulduğunu yazmıştı.