G. Afrikalı gazeteci cezaevinde yaşamını yitirdi

Atatürk Havalimanı'nda bir yıl önce kokainle yakalanan Güney Afrikalı gazeteci Magdelana Martha, tutuklu bulunduğu Bakırköy Cezaevi'nde lenf kanserinden hayatını kaybetti.



Geçen yıl Atatürk Havalimanı’nda üzerinde kokain bulunan, cezaevinde lenf kanserine yakalanan Güney Afrikalı gazeteci yaşama veda etti.

KCK davasından Bakırköy Kadın Cezaevi'nde bulunan gazeteci Zeynep Kuray'a hikayesini anlatan Magdelena Martha, ''Burada ölmekten ve bir daha ülkemin güneşini görmemekten korkuyorum'' demişti.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Martha'yı 27 Temmuz'da cezaevinde ziyarte eden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Güney Afrikalı kadının ölümünü dün Twitter hesabından duyurdu.

Ağbaba'nın verdiği bilgiye göre, gazeteci olan ancak en son Güney Afrika'da bir gazetenin ilan departmanında çalışan Martha, 1 yıl önce Atatürk Havalimanı'nda kokainle yakalandı ve tutuklanarak Bakırköy Kadın Cezaevi'ne konuldu. Hakkında yargılama yapılmasını ve tahliye olmayı bekleyn Martha'nın bir süre sonra sağlık sorunları başladı.

Ağbaba'nın 27 Temmuz'da cezaevinde görüştüğü Martha, sağlığının gittikçe kötüleştiğini söyleyerek çaresizliğini şöyle anlatmıştı:



'Hiç param yok, kantine gidemiyorum'



“Şikayetlerim boynumda bir ağrı ile başladı. Ağrım iyice artınca nefes alamaz hale geldim. Doktor hastaneye sevk etti, 3 ay tahlil sonuçlarını bekledim. Üç ay sonuç olmadığı için tedavi olamadım. 10 ay önce mamogram çekildi, hala sonuçlar gelmedi. Boğazım şişti, nefes darlığı başladı. Hastaneye 7. gidişimde lenf kanseri olduğum anlaşıldı. Teşhisten sonra 15 gün tedavi için İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yattım. 3 haftada bir kemoterapiye gitmem gerekiyor ama 4 haftada bir gidebiliyorum. Bu durumu 2 kez yaşadım. Bir hafta geciktiğim için tedavim sağlıklı olmuyor. Hastanede doktorum konsolosu aradı. ‘İçecek suyu bile yok’ demiş. Konsolos da, ‘O onun sorunu’ diye cevap vermiş. Konsolosluk hiç ilgilenmedi. Doktorum süt alıyor. Kurum müdürü ziyaretime geldi. Orada bulunanlar doğum günümde bana su ve kek aldılar. Konsolosluğa mektup yazdım ama cevap alamadım. Mahkemenin bir an önce bitmesini bekliyorum. Yalnızım, kimsem yok. Hiç param yok, kantine gitmiyorum. Ailem yok, para gönderen yok. Konsolosluk sahip çıkmıyor. Mektup yazacak param bile yok. Cezaevi, hastane ile ilgili şikayetim yok. 6 ay içinde İngilizce kitapların tamamını okudum. Doktorum İngilizce kitap getiriyor.”

Martha, KCK davasından Bakırköy Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Zeynep Kuray’a da hikayesini anlatmış ve “Burada ölmekten ve bir daha ülkemin güneşini görmemekten korkuyorum. Bana yardım edebilecek kimse yok mu?” demişti.