10. kez cezaevine giren eski HEP milletvekili Alınak: Dışarısı büyük bir hapishane, burası ise o hapishanede bir özgürlük odası

10'uncu kez cezaevine giren eski Halkın Emek Partisi milletvekili ve yazar Mahmut Alınak, "Dışarısı büyük bir hapishane, burası ise o hapishanede bir özgürlük odası" dedi.

Eski HEP milletvekili ve yazar Mahmut Alınak, tutuklu bulunduğu Kars Cezaevi'nden bir mesaj gönderdi. Avukatı aracılığıyla gönderdiği mesajda Alınak, "Dışarıdaki sönük hayatım burada güneş açtı" ifadelerini kullandı. Korku duvarlarını yıkmak cezaevleri için bir kez bile olsa cezaevine girilmesi gerektiğini söyleyen Alınak'ın mesajı şöyle:

"Madem ki onur kavgasında ve muzlum halkların mücadelesindeyim. Göklerden ateş yağsa o ateşi mutlu bir ilkbahar sağanağı olarak karşılayacağım. Dışarısı büyük bir hapishane, burası ise o hapishanede bir özgürlük odası. Dışarıdaki sönük hayatıma burada güneş açtı. Herkese tavsiyem bir kez bile olsa bu özgürlük odasına misafir olmalarıdır. Dışarıdaki korku duvarlarının nasıl yıkıldığını ve hayatlarının nasıl anlam kazandığını savaşarak göreceklerdir. Beni merak etmeyin! Devletin bu polis ve ordusunun korumasında olan zavallılardan çok çok mutlu ve özgürüm. Sevgilerimle...

Müebbetle yargılanıyor

Kars'ta 13 Şubat tarihinde 'örgüt üyesi olmak' iddiasıyla gözaltına alınan HEP milletvekili ve yazar Mahmut Alınak, 17 Şubat'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Devletin topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymak, devletin birliğini bozmak, devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmak, devletin bağımsızlığını zayıflatmak' iddiasıyla tutuklanmıştı. (MA)