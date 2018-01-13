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 TUTUKLU ESKİ EMNİYET MÜDÜRLERİ SORGU İÇİN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA ABD'de Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı davaya ilişkin soruşturma yürüten İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri cezaevindeki eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müd

13 Ocak 2018 18:25

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
ABD\'de Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla\'nın yargılandığı davaya ilişkin soruşturma yürüten İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri cezaevindeki eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakup Saygılı ile yardımcıları Yasin Topçu ve Kazım Aksoy\'u gece saatlerinde cezaevinden İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne getirdi.

REZA ZARRAP, METİN TOPUZ VE HÜSEYİN KORKMAZ HAKKINDA İFADE VERECEKLER 
Tutuklu 3 eski polisin,  Reza Zarrab\'ın sanıkken tanık olduğu, Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla\'nın yargılandığı davaya belge kaçırılmasıyla ilgili sorgulanacağı öğrenildi.
Saygılı, Topçu ve Aksoy\'a  ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz\'la ilişkileri ve İstanbul 13. ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen \'17-25 Aralık kumpası\' davalarında sanık olan, aynı zamanda ABD\'deki davada da tanık olan eski polis Hüseyin Korkmaz olan bağlantılarının sorulacağı da kaydedildi.
 

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