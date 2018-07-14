Tutuklu eski CHP milletvekili Eren Erdem'den mesaj: Kaybedecekler!

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski CHP milletvekili Eren Erdem'in twitter hesabı üzerinden gönderdiği mesaj paylaşıldı. Erdem, "Çok iyiyim, bu iftira çöktü kaybedecekler!" diye yazdı.

Erdem'in mesajı şu şekilde:

"Silivri 'den selamlar. Kitap ve mektuplar için çok teşekkürler. Kantinden pul alma limitim az olduğundan mektuplara zamana yayarak geri döneceğim. Ya da çıkışta sizlere çay ısmarlarım :) Çok iyiyim, bu iftira çöktü kaybedecekler!"

Eski CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından çıkartılan yakalama kararı üzerine 28 Haziran 2018 gözaltına alınmış, ertesi gün "silahlı terör örgütüne yardım", "gizli tanığı deşifre etmek", "soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek" iddialarıyla tutuklanmıştı.