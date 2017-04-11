Tutuklu Demirtaş'tan 8 aylık bebeği ile birlikte cezaevinde bulunan anneye mektup

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Maltepe ilçe yöneticisi olduğu sırada, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılanan ve yaklaşık 1.5 ay önce hakkında tutuklama kararı verilen ve 8 aylık bebeği Miraz ile cezaevine konulan Gülistan Diken Akbaba Cumhuriyet gazetesine gönderdiği mektupta, "Cezaevi Miraz gibi yüzlerce bebekle dolu. Bu durumun radikal bir hukuk düzenlemesiyle yeniden ele alınması gerekiyor. Miraz, ağacı dergilerden görüyor. Raşitizm bebekler için tehdit edici. Güneş ışığından yararlanmamak ileride hastalıklara sebep olabilir” diye yazdı. Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Miraz ile cezaevine konulan Gülistan Diken Akbaba’ya mektup yazdı.

Ne olmuştu?

“Örgüt üyeliği” suçlamasıyla Ocak 2012’de tutuklanan Gülistan Diken Akbaba, Bakırköy Cezaevi’nde 1,5 yıl tutuklu kaldı. Ardından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Akbaba, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hakkında verdiği 6 yıl 3 ay hapis cezasının hükmedilmesi ve Yargıtay’ın onaması ile 1.5 ay önce yeniden tutuklanarak 8 aylık bebeği Miraz ile cezaevine konuldu.

Demirtaş: Kararlı ve dik duruşundan etkilendim

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 1.5 ay önce hakkında tutuklama kararı verilen ve 8 aylık bebeği Miraz ile cezaevine konulan Gülistan Diken Akbaba’ya mektup yazdı. Akbaba, Demirtaş’tan gelen mektubu Cumhuriyet gazetesi ile paylaştı.

Demirtaş, Akbaba’ya gönderdiği mektubunda, Miraz bebeğin cezaevinde kalmasından derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Sevgili Gülistan arkadaşım hukuk dışı bir yargılama neticesinde aldığın haksız cezadan dolayı Miraz bebeğinle beraber cezaevinde olmandan derin üzüntü duyuyorum. Ancak bütün zorluklara rağmen kararlı ve dik duruşundan etkilendiğimi ifade etmeliyim. Sizler için yapabileceğim bir şey olursa lütfen bana bildir. Bu hukuksuzlukların uzun sürmeyeceğine, özgürlük çizgisinin mutlaka kazanacağına dair inancım tamdır. Bu süre zarfında kendine ve Miraz bebeğe hepimiz adına iyi bak. Miraz’ı öpüyor, hepimize özgürlükler diliyorum" ifadelerini kullandı.