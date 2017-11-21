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Tutuklu DEAŞ şüphelisi: Reina saldırganını tanımam

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de geçen yılbaşı gecesi İstanbul’da düzenlenen Reina saldırısı sonrası Kayseri’de yapılan operasyonla gözaltına alınan ve ’DEAŞ terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklu yargılanan Uygur Türkü Kulaixi Yimaer (49) tah

21 Kasım 2017 18:12

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de geçen yılbaşı gecesi İstanbul’da düzenlenen Reina saldırısı sonrası Kayseri’de yapılan operasyonla gözaltına alınan ve ’DEAŞ terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklu yargılanan Uygur Türkü Kulaixi Yimaer (49) tahliyesini istedi. Dava, 21 Aralık\'a ertelendi.
Kayseri 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Bünyan Kapalı Cezaevi\'nde tutuklu sanık Kulaixi Yimaer ve Geri Gönderim Merkezi\'nde bulunan Uygur Türkleri; Esedullah Abdullah jandarma eşliğinde, tutuksuz sanıklar Mehdi Abdullah, Osman Abdülkerim, Aisa Ruzemaimaiti, Abdurrezzak Abdulhekim, hazır bulundu. Davada tutuklu sanık Kulaixi Yimaer  mahkemede tercüman eşliğinde verdiği savunmasında, \"11 aydır tutukluyum. Mağduriyetim var. DEAŞ\'a biat etmedim. 6 çocuğum var. Hepsi mağdur durumda. Yaptığım yardımlar derneğin ve valiliğin gönderdiği yardımlardır. Benim Reina saldırganı ile bir görüşmem olmamıştır\" dedi.
Davada dinlenen tutuksuz sanıklar; Aisa Ruzemaimaiti ile Abdurrezzak Abdulhekim de savunmalarında, \'\'Kureyş Ömer\' lakabıyla tanınan Kulaixi Yimaer\'in DEAŞ hakkında propaganda yaptığını duymadıklarını, polisteki ifadelerin ise tercüman hatası olduğunu öne sürdü. Mahkeme heyeti yargılama sonunda eksikliklerin giderilmesi için davayı 21 Aralık\'a ertelerken tutuklu Kulaixi Yımaer\'in de tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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