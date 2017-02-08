Tutuklu 'Cumhuriyet'çilerin eşleri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Tutukluluklarında 100. günü dolduran Cumhuriyet gazetesinin yazar, çizer ve yöneticilerinin eşleri ve çocukları, dün Meclis’te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek, iddianamenin bir an önce hazırlanması ve tahliye edilmelerini isterken verdikleri destekten dolayı da hem Kılıçdaroğlu, hem de CHP milletvekillerine teşekkür etti.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre, tutuklu yazar ve yöneticilerinin yakınları dün CHP grup toplantısını izledikten sonra Kılıçdaroğlu’nu, Meclis’teki makam odasında ziyaret ettiler. Görüşmede CHP milletvekilleri Zeynep Altıok Akatlı, Utku Çakırözer ve Şafak Pavey de hazır bulundu.

Cumhuriyet’in 10 yazar, çizer ve yöneticisinin cezaevinde 100 günü doldurduğuna dikkat çeken tutuklu eşleri, soruşturmanın tutukluluktan önce, ağustos ayında başlamış olmasına karşın, ısrarla iddianamenin hazırlanmadığına dikkat çektiler. Kılıçdaroğlu’na, soruşturma ve tutukluluk süreci, Anayasa Mahkemesi’ne yapılan itiraz başvurusu konusunda da bilgi veren tutuklu arkadaşlarımızın eşleri, Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekillerine konuya sahip çıkmaları nedeniyle teşekkürlerini de ilettiler. Gazetecilerin eşleri Kılıçdaroğlu’na, "Biz eşlerimizden aldığımız güçle çok güçlüyüz. Eşlerimiz içeriden daha güçlü çıkacaklar, o morali, dirençleri bizi mutlu ediyor. Haftada bir camın ardından telefonla görüşüyoruz. Kendileri bize, ‘CHP’li dostlarımız sayesinde hiç yalnızlık çekmedik, her zaman milletvekilleri yanımızda oldu’ mesajını iletmemizi istediler, sizlere çok selamları var" dediler.

Kılıçdaroğlu, iddianamenin geciktirilmesindeki en büyük etkenin "delil olmaması" olduğunu vurgulayarak “Sıkıntı orada, çünkü delil yok, neyle suçlayacaklar? Bu nedenle uzun süre iddianameyi geciktirerek içerde tutmanın yolunu hazırlıyorlar” dedi. Kılıçdaroğlu, iddianamenin bir an önce hazırlanması için sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Tutukluluk ceza oldu

Tutuklu yazarları ve yöneticilerinin eş ve çocuklarını Meclis’te ağırlayan CHP’li TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Zeynep Altıok Akatlı, şu görüşleri dile getirdi:

"Ne yazık ki gazeteciler ailelerinin yanında değil cezaevlerinde, aileleri de ne yazık ki işyerlerinde, evlerinde, okullarında değil Meclis gruplarında, mahkeme salonlarında. AKP’nin yeni Türkiye’si budur işte. Yalnızca OHAL ilanından sonra 157 basın kuruluşu kapatıldı, en az 2000 gazeteci işsiz kaldı, OHAL’le birlikte 121 gazeteci daha tutuklandı ve bugün tutuklu gazeteci sayısı 148’e ulaştı. Cumhuriyet yazarları hakkında iddianame bile hazırlanmadı. Kimin, neden cezaevinde olduğu belirsiz, tutukluluk cezaya dönüştü. CHP olarak her fırsatta bu konuyu gündeme getirmeye özen gösteriyoruz. Gazetecilerin, yazarların, akademisyenlerin tutukluluğuna sonuna kadar karşıyız ve bir an önce serbest bırakılmalarını istiyoruz.”

Tutuklu gazetecilerin eşleri, daha sonra da CHP milletvekili Şafak Pavey’i ziyaret etti.