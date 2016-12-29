Tutuklu Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinden yeni yıl mesajları: Dik girdik, dik çıkacağız

Silivri Cezaevi’nde CHP’li Şafak Pavey’le görüşen Cumhuriyet yazar ve yöneticileri haklarındaki iddianamenin bir an önce yazılarak davanın açılmasını isterken, yeni yıl mesajlarını da ilettiler.

AKIN ATALAY: SİYASİ KARARLA BURADAYIZ

Akın Atalay: Biz şu anda siyasi bir kararla, hükümet üyelerinin kararıyla burada bulunuyoruz. Kendilerinden öncekileri taklit ediyorlar. Ve onlar da daha mahir olduklarını göstermek istiyorlar. Türkiye yargısı bir utanç döneminin içinde. Soruşturmanın gerçek yargı görevlileriyle devam edeceği günü bekliyoruz. Bu da iddianamenin yazılmasıyla olacak. Sonra hukuku göreceğiz. Herkes için adaletli bir yıl diliyorum.

MURAT SABUNCU: DİK GİRDİK DİK ÇIKACAĞIZ

Murat Sabuncu: İddianamenin bir an evvel yazılmasını ve hâkim karşısına çıkmayı istiyoruz. Tüm sevenlerimiz ve dostlarımız zaten bildikleri gibi bir kez daha görecekler ki başımız dik girdik başımız dik çıkacağız. 2017 sadece bizim için değil bütün fikir emekçileri için özgür bir yıl olsun.

MUSA KART: NOEL BABA'YI DA TUTUKLARLAR

Musa Kart: Hep iyimserdim. İyimserliğimi Silivri'de koruyorum. Gerçi önümüzdeki günlerde toplu Noel Baba tutuklamaları beklemiyor değilim. Ancak 2017 de karanlık bulutların dağılacağına olan inancım eksilmedi. Tüm okuyucularımızın ve dostlarımızın yeni yıllarını kutluyorum.

KADRİ GÜRSEL: BU SUÇLAMALAR NEYE DAYANACAK?

Kadri Gürsel: Bize yönelik suçlamaları neye dayandırabildiklerini çok merak ediyoruz. İddianameyi biran önce görmek istiyoruz. Tüm demokrat insanlara gazeteci dostlarımıza serbest kalmamızı yineledikleri için teşekkür ediyoruz. Tüm cumhuriyet çalışanlarının ve bizi destekleyen herkesin yeni yılını kutluyorum.

TURHAN GÜNAY: HERKESE BOL KİTAPLI ZAMANLAR

Turhan Günay: Destek olan olmayan herkese teşekkürler. Önümüzdeki yıl herkes için bol kitaplı zamanlar diliyorum.

HAKAN KARA: GERÇEKTEN ÖZGÜR BASIN

Hakan Kara: Belli ki 2017 zor bir yıl olacak, fakat umudumuzu korumak zorundayız. Umarım basının sahiden özgür olduğu bir yıla döner 2017. Bize başta Cumhuriyet okurları olmak bu süreçte destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum. Gerçi biz kitap sorununu burada tam olarak çözemedik. Yine de herkese bol kitaplı bir yıl diliyorum.

GÜRAY ÖZ: ÜLKE İÇİN ÖZGÜRLÜK

Güray Öz: Yeni yılda sadece kendimiz için değil tüm Türkiye için özgürlük istiyoruz.

ÖNDER ÇELİK: OKURLARIMIZA TEŞEKKÜRLER

Önder Çelik: Yeni yıl ülkemize ve dünyaya barış, huzur ve esenlik getirsin. Başta Cumhuriyet okurları olmak üzere bütün dostlara teşekkür ediyorum.

MUSTAFA KEMAL GÜNGÖR: BİR AN ÖNCE DAVAMIZ AÇILSIN

Mustafa Kemal Güngör: İddianamemiz düzenlensin, bir an önce davamız açılsın. Talebimiz budur. Türkiye ve tüm dostlarımız için barış özgürlük ve adaletin olduğu bir yeni yıl diliyorum.

BÜLENT UTKU: BARIŞ VE HUZUR GETİRSİN

Bülent Utku: Yeni yıl ülkemize ve dünyaya barış huzur ve esenlik getirsin