"Tutuklu CHP'li Eren Erdem, tedavi için revire götürülmüyor" iddiası

Eski CHP milletvekili Eren Erdem, Silivri Cezaevi’nde revire çıkarılmadığı ileri sürüldü. Eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “Erdem’in farenjitinin tedavisi ve ilaçlarının temini için revire götürülmesi gerek. Ancak ikisi de yapılmıyor” açıklaması yaptı.

Öte yandan Erdem'in tutukluluğuna yapılan itiraz, 36. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "bir isabetsizlik bulunmadığı" gerekçesiyle reddedildi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre

Savcı itiraza ilişkin verdiği mütalaasında, “İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği tutukluluğun devamına ilişkin kararında bir isabetsizlik bulunmadığından itirazın reddi ile sanığın tutukluluk haline devam edilmeli” dedi. Mahkeme heyeti verdiği kararda, “İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2018/164 Esas sayılı dosyasında tutukluluk halinin devamına ilişkin kararına yapmış olduğu itirazın reddine, sanığın tutukluluk halinin devamına” diyerek tutukluluğa yapılan itirazı reddetti.

Ancak, Erdem henüz yargıç karşısına çıkarılmadığı için hakkında verilmiş “tutukluluk halinin devamına” yönelik bir ara karar bulunmuyor. Erdem’in avukatı Onur Cingil ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dosya okunmamış, matbu bir evrak üzerinden karar verilmiş. Bunun adı copy-paste hukuk” dedi.

"Revire çıkarılsın"

Eski CHP İstanbul Milletvekili Yarkadaş ise Erdem’in hukuksuz bir şekilde tutuklandığına dikkat çekerek, “Eren Erdem’in farenjitinin tedavisi ve ilaçlarının temini için revire çıkarılması gerekiyor. Ancak ne yazık ki; her ikisi de yapılmıyor. Arkadaşımız Eren Erdem’in bir an önce revire çıkarılması ve tedavi edilmesini istiyoruz. Erdem’in sağlığından birinci derecede sorumlu olduğunuzu hatırlatıyor ve gereğinin yapılacağına inanmak istiyorum” dedi.