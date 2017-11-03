Tutuklu CHP Milletvekili Berberoğlu'nun “Siz Yürürken, Ben Yatarken'' kitabı okuyucuyla buluştu

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - MALTEPE Cezaevi\'nde tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu\'nun cezaevinde kaleme aldığı “Siz Yürürken, Ben Yatarken\'\' adlı kitabı yayımlandı.

Yaklaşık 5 ay önce tutuklanarak Maltepe L Tipi Cezaevi\'ne konulan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu\'nun \"Siz Yürürken, Ben Yatarken\" adlı kitabı okuyucuyla buluştu. Hürriyet Gazetesi\'nden Latif Demirci\'nin çizdiği karikatürün kapağını süslediği kitapta Berberoğlu, cezaevine girdiği günden bu yana yaşadıklarını, Türkiye\'nin gündemiyle birleştirerek anlattı.

Berberoğlu, kitabıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

\"İçeriye düştüğüm gece bir karar aldım. İlk andan itibaren not tuttum. Kendimi disiplin altına alabilmek amacıyla ilk bölümün notlarını Adalet Yürüyüşü süresiyle sınırladım. Adına da \'Siz Yürürken\' dedim. Baktım ki kalemim durmuyor, devam ettim ve \'Ben Yatarken\' bölümünü yazdım. Siyasetsiz olmazdı doğaldır ki, \'Yazı - Yorum\' bölümü de böyle doğdu.\"

Berberoğlu’nun, kitabın bütün gelirlerini gazetecilik stajı yapan öğrencilere bağışlayacağı açıklandı.

VEKİLLER İMZALAYACAK

Öte yandan, Berberoğlu\'nun kitabı \'Siz Yürürken, Ben Yatarken’i, CHP\'nin gazeteci vekilleri TÜYAP\'ta imzalayacak. 11 Kasım Cumartesi günü saat 14.00\'te yapılacak imza gününe Tuncay Özkan, Atilla Sertel, Barış Yarkadaş, Eren Erdem, Mustafa Balbay ve Utku Çakırözer katılacak.

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