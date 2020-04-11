Tutuklu bulunan Wikileaks kurucusu Assange: Cezaevi zar zor işliyor

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Wikileaks'in kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange, Britanya'da tutulduğu Belmarsh cezaevinin neredeyse işlev gösteremez hâle geldiğini belirtti.
Maksimum güvenlikli cezaevindeki Assange'la telefon görüşmesi yapan gazeteci Vaughan Smith, bir Facebook paylaşımıyla Wikileaks kurucusunun söylediklerini aktardı.
"Virüsün cezaevini dağıttığını" söyleyen Assange, günlerinin neredeyse tamamını hücresinde geçirdiğini ifade etti. Wikileaks kurucusu, günde yarım saat avluya çıkabildiklerini ancak sosyal mesafenin korunamadığını dile getirdi.
Smith'in aktardığına göre Assange, Belmarsh cezaevinin "zar zor işlediğini" söyledi.
Britanya Cezaevi Yöneticileri Birliği, yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle 150 bin kadar mahkûmun cezaevlerinden çıkarılıp ev hapsine alınması gerektiğini söylemişti.