Tutuklu bulunan üniversite öğrencisi Beyza Buldağ ve Muhammed Ünal serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla Melih Bulu'nun rektör olarak atanması üzerine başlatılan protestolara ilişkin Twitter paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan üniversite öğrencisi Beyza Buldağ ve Muhammed Ünal serbest bırakıldı.

Buldağ'ın avukatlarından olan Yelda Koçak Twitter üzerinden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) öğrencisi Buldağ'ın serbest kaldığını duyurdu.

Muhammed Ünal da serbest bırakıldı

Öğrenci Muhammed Ünal, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine dair sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 7 Şubat'ta gözaltına alınmış ve 8 Şubat'ta tutuklanmıştı.

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