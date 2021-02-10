LeMan'dan Beyza Buldağ kapağı: #BeyzayıSerbestBırakın

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Leman, Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla atanan rektör Melih Bulu'yu protesto eden ve tutuklanan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Beyza Buldağ'ı kapağına taşıdı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema ve Televizyon bölümü öğrencisi Beyza Buldağ, Boğaziçi Dayanışma hesabında yayımladığı "12. Cumhurbaşkanına Açık Mektup" nedeniyle “Halkı kin nefret düşmanlığa tahrik” ve “Suç işlemeye tahrik” suçlamasıyla tutuklandı. Buldağ'a yapılan suçlamada Boğaziçi Dayanışma hesabı ile kendi telefon numarasının son iki hanesinin aynı olması delil olarak gösterildi.

Leman'ın Beyza Buluğ'u taşıdığı kapağı, karikatür sanatçısı Tuncay Akgün #BeyzayıSerbestBırakın etiketiyle sosyal medya hesabında paylaştı.

İşte Leman'ın kapağı :