Tutuklu bulunan Rus muhalif lider Navalni: İntihar etmeyi planlamıyorum

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Noviçok ile zehirlendikten sonra ilk kez ülkesine döndüğünde havalimanında gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkeme tarafından 30 gün hapis cezasına çarptırılan Rus muhalif lider Aleksey Navalni, "intihar etmeyi planlamadığını" söyledi.

Avukatı aracılığıyla Instagram üzerinden paylaşımda bulunan Navalni, mental ve fiziksel açıdan iyi durumda olduğunu söyledi.

Muhalif lider, "Her ihtimale karşı şunu söyleyeyim; kendimi asmayı veya sivriltilmiş bir kaşık ile damarımı veya boğazımı kesmesi planlamıyorum" dedi.

"Merdivenleri çok dikkatli kullanıyorum" diyen Navalni, "Her gün tansiyonumu ölçüyorlar ve bir kozmonotunki kadar iyi. O yüzden aniden kalp krizi geçirme ihtimalim yok. Bu hapishanenin dışında çok sayıda iyi insan olduğunu ve bana yardım edileceğini biliyorum" diye konuştu.

Navalni'nin tutuklanmadan önce yaptığı çağrı doğrultusunda bugün ülkede çok sayıda protesto eylemi meydana gelmesi bekleniyor. Geçen günlerde Navalni'ye yakın bazı isimler gözaltına alındı.

Navalni, daha önce zehirlenmesinden Kremlin'i sorumlu tutmuş ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle tutuklandığını söylemişti.