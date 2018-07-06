Tutuklu bulunan Lice Belediye Eş Başkanı Zuğurlu beraat etti

Diyarbakır'ın Lice Belediyesi Eş Başkanı Rezan Zuğurlu, Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın gözaltına alınmasını protesto etmek için katıldığı eylem nedeniyle açılan davadan beraat etti.

Görevinden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanan Lice Belediyesi Eşbaşkanı Rezan Zuğurli, hakkında 25 Ekim 2016 tarihinde Büyükşehir Belediyesi eşbaşkanlarının gözaltına alınmasını protesto etmek için katıldığı eylem nedeniyle açılan davanın 2’nci duruşması Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, hakkında başka bir davada kesinleşen 4 yıl 2 aylık hapis cezası nedeniyle 2 yaşındaki bebeği ile birlikte Van T Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan Zuğurli’nin katılmadığı duruşmada avukatı hazır bulundu. Dava dosyasına gelen evrakların okunmasıyla başlayan duruşmada, Cumhuriyet Savcısı davanın esası hakkında mütalaasını okudu. Olay tarihinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde yasadışı sloganlar atıldığı, polise taşlı saldırı yapıldığı, yapılan bütün uyarılara rağmen dağılmayan gruba polisin müdahale ettiğini ileri sürerek, Zuğurli hakkında eyleme katıldığı yönünde kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesini talep etti.

Zuğurli’nin avukatı Habibe Danışman Beyar ise, o dönem belediye başkanı olan müvekkilinin gözaltına alınan meslektaşların durumunu öğrenmek için belediye önüne geldiğini belirterek, beraatını istedi.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Zuğurli üzerine atılı suçları işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle hakkında beraat kararı verdi.

25 yıla kadar hapsi isteniyordu

İddianamede, Zuğurli hakkında "örgüt üyesi olmak", "örgüt propagandası yapmak", "Suç ve suçluyu övmek" ve "Kanuna aykırı toplantı gösteri ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtira rağmen kendiliğinden dağılmama" iddialarıyla 9 yıldan 25 yıla kadar hapis isteniyordu.