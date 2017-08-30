Tutuklu bulunan eski YARSAV Başkanı Murat Arslan'a Avrupa Konseyi'nden ödül

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) tarafından her yıl düzenlenen Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü'ne bu yıl, KHK ile kapatılan YARSAV'ın tutuklu eski başkanı Murat Arslan, Avusturyalı yardım kuruluşu Concordia Proiecte Başkanı Georg Sporschill ve Macaristan’ın Helsinki komitesi layık görüldü.

AKPM Başkan Yardımcısı Roger Gale, Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’daki Vaclav Havel kütüphanesinde düzenlenen basın konferansında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) tarafından 2013’ten itibaren insan hakları alanında verilmeye başlandı.

Arslan, ‘FETÖ’ mensuplarının kullandığı belirtilen Bylock uygulamasını kullandığı iddiasıyla tutuklu bulunuyor.