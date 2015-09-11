Tutuklu blog yazarı için vakıf kuruldu



Ensaf Haydar, “Suudi Arabistan'da bir rejim değişikliği olsaydı bu eşinizin yararına olur muydu?” sorusuna gülümseyerek ve kafasını sallayarak, “Bu konuda bir yorum yapmak istemiyorum” yanıtını veriyor. Yalnızca eşi için mücadele veren bir aktivist olduğunu, politik sorulara cevap vermek istemediğini sözlerine ekliyor.

Tutuklu blog yazarı Raif Bedevi'nin eşi Ensaf Haydar, Bedevi 2012'de tutuklandığından beri eşinin serbest bırakılması için mücadele veriyor. Basın toplantılarından, gösterilere sayısız organizasyona katılıyor, eşine verilen ödülleri onun adına kabul ediyor.

Suudi Arabistanlı blog yazarı Bedevi, 2012'de İslam'a hakaret ve irtidad, yani İslam'ı terk etme gerekçesiyle tutuklanmış ve genç blog yazarına 10 yıl hapis cezasının yanı sıra, yaklaşık 194 bin Euro para cezası ve bin kırbaç cezası verilmişti. Bedevi ilk kez Cidde'de 50 kez kırbaçlandı. Dünya çapında düzenlenen Bedevi'ye destek gösterilerinden sonra ikinci ceza, oluşan yaralarının henüz kapanmadığı gerekçesiyle ertelendi.

Kendisi de İslam Bilimleri okumuş olan Haydar'a göre uluslararası arenada büyük yankı uyandıran bu cezanın bir dayanağı yok. Haydar DW'ye verdiği röportajda eşinin hiçbir zaman İslam'a hakaret etmediğini, sınırları aşmadığını ve tüm dinlere saygı çerçevesinde yaklaştığını söylüyor.

Eşinin hayalini gerçekleştirdi

Bedevi uzun bir süredir din ve düşünce özgürlüğünü savunan bir vakıf kurmayı düşünüyordu. Eşi, Bedevi‘nin bu hayalini de onun adıyla gerçekleştirmiş oldu. Daha önce de Berlin'de eşine verilen Deutsche Welle Düşünce Özgürlüğü Ödülü'nü onun adına kabul eden Haydar, yine burada yaptığı açıklamada Kanada'da Raif Bedevi Vakfı'nın kurulduğunu belirtti. Haydar, vakfın misyonunun Arap ülkelerindeki insan hakları savunucularını ve sivil toplum kuruluşlarını desteklemek ve onlara bir iletişim kanalı sunmak olduğunu söyledi.

Bu proje, aralarında Deutsche Welle, Friedrich Naumann Vakfı ve onur üyeleri Desmond Tutu ve Salman Rüşdi'nin de olduğu birçok kişi ve kurum tarafından destekleniyor. Bedevi'nin eşi, üç çocuğuyla vakfın kurulduğu Kanada'da sürgünde yaşıyor.

Haydar için bu vakıfla amaçlanan bazı rejimlere karşı mücadele vermek ya da Suudi Arabistan'da bir şeyleri harekete geçirmek değil. Haydar bu vakfın din ve politikadan bağımsız olarak herkesin sesi olmasını istediğini söylüyor.

Diğer ülkelere yardım çağrısı

Haydar, Rauf Bedevi'nin vakıftan haberi olmadığını ancak serbest bırakılıp yanlarına gelebildiğinde onun için bir sürpriz olmasını dilediğini söylüyor.

Her ne kadar politik ifadelerden kaçındığını söylese de Haydar'ın politik bir saptaması ve isteği de var: Diğer devletlerin eşi için daha fazla mücadele vermesini diliyor. Ona göre, örneğin Almanya eşine sığınma hakkı tanıyabilir ya da Alman vatandaşlığı verebilir. Zira, haftada bir ya da iki kez ancak telefonlaşabildiği eşinin ruhsal ve fiziki durumunun iyi olmadığını belirtiyor. Bu sözlerden sonra da eşi için verdiği mücadeleyi anlatmak üzere bir başka röportaj daha vermek için bir başka kameraya dönüyor.