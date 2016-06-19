Tutuklu avukat Ayşe Acinikli: Bize yönelik operasyonlarla cezaevlerindeki hak ihlallerinin üzerini örtmeye çalışıyorlar

ÖHD ve TUAD üyelerine dönük yapılan operasyon sonucunda tutuklananlar 22 Haziran’da ilk kez hakim karşısına çıkacak. Baskınlar sonrası tutuklanan avukatlardan Ayşe Acinikli, "Savunma saf dışı bırakılmak isteniyor. Bize yönelik operasyonların amacı cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerinin üzerini örtmek" dedi.

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan Acinikli hakkında Marmara Bölgesi’nde bulunan cezaevlerinde müvekkilleriyle yaptığı görüşme ve ziyaretler delil sayıldı. Cezaevinden gönderdiği mektup aracılığıyla yaşananları anlatan Acinikli, cezaevlerindeki hak ihlâllerinin üstünü örtmek için avukatların susturulmak istendiğini söyledi.

Dicle Haber Ajansı'nın haberine göre, Acinikli, “Bize yönelik yapılan operasyonun amacı cezaevlerinde yaşanılan ihlallerinin örtülmesidir. Bu yüzden cezaevleri ile ilgili çalışan dernekler, bu dernekler ile çalışan avukatlar ve bizzat tutuklu ve hükümlüler hedef alınmıştır Savunma hakkı demokrasinin en temel unsurlarından biridir. Savunma saf dışı bırakılarak cezaevlerindeki direniş kırılmak isteniyor. Demokratik duyarlılığa sahip bütün arkadaşları duruşmaya bekliyoruz” dedi.

“Absürtlüğün adı yönetmelik”

Sürekli olarak müvekkillerini görüşe gittiği cezaevine tutuklu olarak giren Avukat Acinikli, cezaevinde tanık olduğu ve bizzat yaşadığı hak ihlâllerinin durumunun dışarıdan görüldüğünden daha vahim olduğunu söyledi. Cezaevinde bir şaldan masa örtüsü yapmanın dahi yasaklandığını aktaran Acinikli, benzeri yasakların nedenlerine dair cezaevi idaresine yazılan dilekçelere ise verilen tek yanıtın “yönetmelik böyle” şeklinde olduğunu söyledi. Acinikli’nin mektubunda aktardığı bir başka hak ihlali ise son dönemde uygulamaya sokulan “görüşçüden başkası para yatıramaz” kuralı. Bu kural nedeniyle ailesi ziyarete gelemeyen ya da görüşçüsü olmayan mahpusların büyük zorluklar çektiğini söyleyen Acinikli, durumdan en çok da yakınları Türkiye’de olmayan kadın tutukluların etkilendiğini söyledi. Acinikli, “Sorduğunuzda müdür kararı deniyor. Müdüre soruyorsun ‘savcılığın kararı’ diyor Bu faili meçhul karar herkesi ama en çok da yabancı uyruklu tutuklu ve hükümlüleri mağdur ediyor” dedi.

Acinikli, yine keyfi disiplin cezaları verildiğini ve tutukluların tedavi hakkının ihlal edildiğini söyledi.

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