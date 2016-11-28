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15 Temmuz Darbe Girişimi

Tutuklu astsubay: Akıncı'ya 'Tatbikat var' parolasıyla girdik; Genelkurmay'da bizi bir general karşıladı

"Halk toplanınca tanklar geldi. Sonra generalleri helikopterle götürdüler"

28 Kasım 2016 10:29

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada darbe girişiminin Akıncı Üssü'nde otobüsle yola çıkarılan timlerle başlatıldığı ileri sürülmüştü. Bu kapsamda o timde görev alan tutuklu Astsubay Üstçavuş Derviş Taş'ın ifadesine ulaşıldı. Darbe girişiminde komuta kademesini rehin almak için yola çıkarıldığı belirtilen Özel Kuvvetler personeli Derviş Taş, "Akıncı Üssü'ne 'Tatbikat var' parolasıyla girdik. Otobüsle Genelkurmay Başkanlığı'na götürüldük. Bizi kapıda bir general karşıladı" dedi.

Sabah'tan Yüksel Temel'in haberine göre, tutuklanan Taş'ın ifadesi şöyle:

Parola: Tatbikat var

"15 Temmuz günü tim komutanım, akşam operasyon tarzında bir tatbikat olacağını söyledi. Çelik yelek ve başlığımı alarak 18.30'da Akıncı Hava Üssü'nde olmamı istedi. Üsse vardığımızda bizi içeri almadılar. Tabur komutanını aradım. Tabur komutanı da 'Tatbikat için geldiğinizi söyleyin' dedi. Bizi aldılar ve bir binaya gönderdiler. Bayağı bir kalabalık oldu. Sonra 19.30-20.00 sıralarında üzerimizi değiştirmemizi, silahların gidilecek yerde verileceğini söylediler.

"Saat 20.30 sıralarında, bizi apar topar otobüse bindirdiler. Gittiğimiz yerde brifing verileceğini söylediler. Genelkurmay'a geldiğimizde hiçbir şey yokmuş gibi elimizi kolumuzu sallayarak indik. Bir tane general karşıladı bizi. General önde biz arkada ana binanın olduğu yere gittik. Ana binanın orada 'Siz dışarıda bekleyin' dediler. 'Biz tabancayla mı duracağız?' diye sorduğumuzda 'Evet' karşılığını verdiler. Oradaki korumalar da 'Siz neden geldiniz?' gibi sorular sordu.

"Ortalık birden curcunaya döndü. Odalara girip bağırmaya başladılar. Sonra uçak sesleri duyduk. 'Başka bir şey var bu işte' diye düşündük. Sonra bir general bizi başka bir binaya götürdü. 'Ne oluyor, tatbikat değil miydi?' diye sorduğumuzda, 'Arkadaşlar bu iş şeyden çıktı, kendinize dikkat edin' dedi. O sırada uçak biriki bomba attı. Bir yerden de bize ateş edildi.

"İlerleyen saatlerde halk toplandı. Halk toplanınca tanklar geldi. Sonra helikopterle asker getirdiler. Generalleri helikopterle götürdüler. O arada bir kişi uzun namlulu silahı bana verdi. 'Ne yapacağız' diye sorunca da 'Gelen olursa çatışacağız' dedi. Biz de çatışmayacağımızı söyledik. Sonra polise teslim olduk."

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