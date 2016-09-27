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15 Temmuz Darbe Girişimi

Tutuklu askeri okul öğrencisi ve er ailelerinden eylem

"Komutanlığınızca sahip çıkılması gereken öğrenciler 72 gündür hiç hak etmedikleri yerde adalet beklemektedir"

27 Eylül 2016 11:25

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan erlerin ve askeri okul öğrencilerinin aileleri, başkente akın etti. Sabah Hava Kuvvetleri önünde toplanan aileler, ardından Başbakanlık’a yürüdü.

Hürriyet'te yer alan habere göre; er ve askeri okul öğrencilerinin tutukluluk sürecini protesto eden aileler, "Askeri Öğrenciler Serbest Bırakılsın" pankartını taşıyarak, Çevik Kuvvet denetimi altında Başbakanlık’a ulaştı. Aileler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na iletilmek üzere yazdıkları dilekçeyi Başbakanlık yetkililerine vermek istedi. Ancak güvenlik güçleri, içeri alınmayan aileleri dağılmaları için uyardı. Kısa süreli gerginliğin ardından dağılan kalabalık, CHP Genel Merkezi’ne gitti. Aileler, dilekçelerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na iletilmesi amacıyla parti merkezine bıraktı. Ailelerin dilekçesinde özetle şu ifadeler yer aldı:

“Komutanlığınızca sahip çıkılması gereken öğrenciler 72 gündür hiç hak etmedikleri yerde adalet beklemektedir. Birçoğu 15 yaşından beri ailesinden ayrılarak vatanı için can vermeye gelmişken şimdilerde çok haksız bir suçlamayla karşı kaşıya kalmışlardır. Bütün bunlar yetmezmiş gibi kapatılan askeri okullarla ilişiği kesilen askeri öğrencilere tercih yapma hakkı verilirken tutuklu bulunan 422 Hava Harp Okulu öğrencisinin eğitim hakkı da engellenmiştir.” 

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