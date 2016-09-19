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15 Temmuz Darbe Girişimi

Tutuklu askeri okul öğrencilerinin ailelerinden İstanbul Valiliği'ne dilekçe

Valilik önünde toplanan yaklaşık 150 kişilik grup, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi

19 Eylül 2016 19:17

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan askeri okul öğrencilerinin velileri ile ihraç olan bir grup memur, mağdur oldukları gerekçesiyle İstanbul Valiliği’ne dilekçelerini verdiler.

İstanbul Valiliği önünde toplanan yaklaşık 150 kişilik grup, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

 

"Ne yapacağımızı şaşırdık"

 

Oğlunun askeri okuldayken tutuklandığını belirten Üzeyir Şur da, "Kriz masasına dilekçe vermek için geldik. Ancak kriz masası oluşturmamışlar. Ancak dilekçelerimizi aldılar. Çok mağduruz. Ne yapacağımızı şaşırdık" şeklinde konuştu.

Açığa alınan öğretmenlerden Birol Dilaveroğlu ise, "Sayı numarası verilmiş bir tebliğ ile açığa alındım. 10 gün içerisinde komisyon kurulacağı söylendi. Komisyonda derdimizi anlatacağımızı düşünmüştük. Bir anda ihraç edildik. Belgelerle hakkımı aramaya çalışacağım" diye konuştu.

 

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