Tutuklu askeri okul öğrencilerinin aileleri Meclis'te: Komutanlar evlatlarımızı kandırdı; çocuklarımız darbeci değil

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan erlerin ve askeri okul öğrencilerinin aileleri bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ile görüşen aileler çocuklarının suçsuz olduklarını söyleyerek serbest bırakılmalarını istedi.

Baydar da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan Hava Harp Okulu öğrencilerinin serbest bırakılmasını isteyerek, "8 aydan beri tutuklu bulunan askeri öğrenciler adeta mahkumiyetle cezalandırılmıştır. Bu durum adalete gölge düşürmektedir." dedi.

Baydar, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan Hava Harp Okulu öğrencilerinin aileleriyle birlikte Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Ankara'da 142 ve İstanbul'da 332 Hava Harp Okulu öğrencisi, Astsubay Meslek Yüksek Okulundan 47 ve Kara Harp Okulundan 156 olmak üzere toplam 677 askeri öğrencinin tutuklandığını söyledi.

Ankara'da tutuklu bulunan Hava Harp Okulu öğrencileri hakkında dava açıldığını ve duruşmalarının yapılmaya başlanmasıyla serbest bırakıldıklarını anımsatan Baydar, İstanbul'da tutukluluk halleri devam eden 332 öğrenciden 70'inin duruşmasının bugün yapıldığını aktardı.

Ankara'da serbest bırakılan öğrencilerle İstanbul'da tutuklu bulunan öğrencilerin durumlarının aynı olduğunu savunan Baydar, bu nedenle dava görüşülmeye gerek duyulmadan da serbest bırakılabilmelerinin mümkün olduğunu ileri sürdü. Baydar, şöyle devam etti:

"8 aydan beri tutuklu bulunan askeri öğrenciler adeta mahkumiyetle cezalandırılmıştır. Bu durum adalete gölge düşürmektedir. Türkiye'de bu uzun tutukluluk süresi normalleştirilerek ağır insan hakları ihlal suçu işlenmektedir. Ülkemizde hâkim mi savcı mı yoktur? Bu öğrenciler neden tutuklu olarak bekletilmektedir?

Yanımda sadece bir kısmı bulunan mağdur aileler perişan durumdadır. Geç gelen adalet, adalet değildir. Uzun tutukluluk süresi yüzünden AİHM defalarca Türkiye'yi suçlu bularak tazminat ödemeye mahkum etmiştir. Geriye kalan tüm öğrenciler için yargılama işlemi bir an önce başlatılmalı ve sonlandırılmalıdır. Sonuç olarak FETÖ'cülerin darbe girişiminden üst rütbelerdeki komutanların dahi 'haberimiz yok' dedikleri bir aşamada, öğrencilerin haberdar olabileceğini öne sürmek hangi vicdana sığar? Unutmayalım ki kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet ise zalimdir. Uluslararası arenada Avrupa'ya hak hukuk dersi verdiğimiz bu dönemde, Türkiye'deki gerçekten masum olan öğrencilerimiz üzerine 8 aydır sürdürülen bu tutukluluk süresinin bir an önce kaldırılmasını diliyoruz."

Tutuklu Hava Harp Okulu öğrencilerinin toplantıya katılan aileleri de çocuklarının, darbe girişiminden habersiz olduklarını ve komutanları tarafından kandırıldıklarını savunarak, onların vatan haini olmadıklarını söyledi. Aileler, çocuklarının serbest bırakılmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.